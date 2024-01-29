Вандалы в Белгороде «напали» на светофоры

Ранее в Белгороде неоднократно отключались светофоры на дорогах. Одно из последних отключений было 10 января. Тогда светофоры не работали на пересечениях проспекта Богдана Хмельницкого и Преображенской, Гражданского проспекта и улицы Николая Чумичова, а также на перекрёстке проспекта Ватутина и бульвара 1-го Салюта.