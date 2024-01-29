Вандалы в Белгороде «напали» на светофоры

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
В Белгороде от действий вандалов пострадали светофоры. Инцидент случился около 4:00 25 января. Молодые люди, которые «напали» на светофоры, предположительно, были выпившими.
Как сообщается, 25 января светофоры не работали на перекрёстке Королёва — Щорса в районе «Контакта». Оказалось, что оборваны кабельные линии. БГБ пришлось оперативно устранять поломку из-за высокой потребности в светофорах на участке.
Вскоре выяснилось, что виновны в повреждении двое молодых людей. Их действия попали на камеру видеонаблюдения.
«Тем самым они создали угрозу повреждения электрическим током не только для себя, но и для прохожих. Последствия этих действий вызвали снижение безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении управления.
Также сообщается, что информацию о нарушителях передали в правоохранительные органы.
Ранее в Белгороде неоднократно отключались светофоры на дорогах. Одно из последних отключений было 10 января. Тогда светофоры не работали на пересечениях проспекта Богдана Хмельницкого и Преображенской, Гражданского проспекта и улицы Николая Чумичова, а также на перекрёстке проспекта Ватутина и бульвара 1-го Салюта.