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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Вандалы повредили светофор в Белгороде

Вандалы в Белгороде «напали» на светофоры

29 января 2024, 14:21
Фото: Telegram-канал Белгорблагоустройства
Вандалы повредили светофор в Белгороде

Пьяные белгородцы обесточили светофоры

Двое молодых людей на днях вырвали кабели и повредили светофоры на Харгоре. Информацию о случившемся уже передали в правоохранительные органы, сообщили в Белгорблагоустройстве.
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Вандалы

В Белгороде от действий вандалов пострадали светофоры. Инцидент случился около 4:00 25 января. Молодые люди, которые «напали» на светофоры, предположительно, были выпившими.

Как сообщается, 25 января светофоры не работали на перекрёстке Королёва — Щорса в районе «Контакта». Оказалось, что оборваны кабельные линии. БГБ пришлось оперативно устранять поломку из-за высокой потребности в светофорах на участке.

Вскоре выяснилось, что виновны в повреждении двое молодых людей. Их действия попали на камеру видеонаблюдения.

«Тем самым они создали угрозу повреждения электрическим током не только для себя, но и для прохожих. Последствия этих действий вызвали снижение безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении управления.

Также сообщается, что информацию о нарушителях передали в правоохранительные органы.

Ранее в Белгороде неоднократно отключались светофоры на дорогах. Одно из последних отключений было 10 января. Тогда светофоры не работали на пересечениях проспекта Богдана Хмельницкого и Преображенской, Гражданского проспекта и улицы Николая Чумичова, а также на перекрёстке проспекта Ватутина и бульвара 1-го Салюта.

Вандалы повредили светофор в Белгороде
Видео: Telegram-канал Белгорблагоустройства
В новый год — с новыми отключениями: в Белгороде опять засбоили светофоры
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