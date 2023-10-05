Светофоры Белгорода могут остаться без жёлтого цвета

Также руководитель Центра предложил убрать со светофоров обратный отсчёт и стрелки на поворотах. Что касается отсчёта, то, по мнению Кузьминова, наличие таймера позволяет водителям не следить за светофором и дорогой, а отвлекаться на смартфоны и прочие раздражители. Нередки ситуации, когда из-за этого водители даже пропускают нужный сигнал и начинают движение уже после «гудков» других участников движения.