Светофоры Белгорода могут остаться без жёлтого цвета

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
По словам Дениса Кузьминова, отказ от жёлтого цвета приведёт к тому, что водители перестанут «вылетать» на перекрёстки раньше времени.
Мы предлагаем исключить жёлтый, чтобы после красного сразу же загорался зелёный. Это не спровоцирует начало движения на запрещающий сигнал, а также сфокусирует внимание водителя на светофоре.
Денис Кузьминов
Жёлтый же цвет провоцирует водителей начинать движение раньше времени, что может привести к проблемам на дорогах и даже ДТП.
Один не завершает манёвр на жёлтый сигнал светофора, а другой думает «жёлтый — значит уже можно», и они на перекрёстке встречаются.
Денис Кузьминов
Кузьминов отметил, что такая практика уже есть в нескольких странах, а в России подобный эксперимент проводили в Волгограде.
Также руководитель Центра предложил убрать со светофоров обратный отсчёт и стрелки на поворотах. Что касается отсчёта, то, по мнению Кузьминова, наличие таймера позволяет водителям не следить за светофором и дорогой, а отвлекаться на смартфоны и прочие раздражители. Нередки ситуации, когда из-за этого водители даже пропускают нужный сигнал и начинают движение уже после «гудков» других участников движения.
Правоповоротные стрелки же добавляют неудобства пешеходам и также приводят к опасным ситуациям на дороге.
Вспомним ситуацию на перекрёстке проспекта Славы и улицы Белгородского полка. Был зелёный сигнал светофора по улице Белгородского полка, и в то же время горела зелёная стрелка с проспекта Славы, которая разрешала поворот направо. Женщина переходила дорогу спокойно на свой зелёный свет, и её переехал 25-тонный КамАЗ. И стрелку мы там сняли.
Денис Кузьминов
Поучаствовал в обсуждении инициатив министр автодорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко. По его словам, залезть в голову каждого водителя невозможно: вместо этого необходимо прорабатывать новые и нестандартные решения, которые помогут снизить число смертельных ДТП.
Эти нестандартные решения могут встретить отторжение. Вот я, как водитель: меня учили, что должен быть жёлтый цвет. Но мы пришли к тому, что есть необходимость в нестандартных поступках. Потому что это работает. Это тяжело понять, это непросто воспринимать. Я уверен, что нас завалят негативом в соцсетях. Назовут умниками, дураками, — всё, что угодно. Поверьте, то же самое про меня говорили, когда я только начинал и поставил ограничители на 40. Но там, где мы их поставили, оказалось потом на 70% меньше погибших.
Сергей Евтушенко
В апреле прошлого года на светофорах Белгорода уже появились дополнительные световые секции. Нужны они для того, чтобы предупреждать водителей о переходящих дорогу пешеходы за поворотом. А в сентябре 2022 в Белгороде решили отказаться от таблички для поворота на красный.