Сразу три светофора перестали работать в центре Белгорода

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Аварийное отключение трёх светофоров произошло на пересечении улиц Преображенская — 50-летия Белгородской области, Преображенская — проспект Богдана Хмельницкого, проспект Славы — улица 50-летия Белгородской области.
К работе оперативно вернули два светофора на последних двух улицах. На пересечении улиц Преображенская — 50-летия Белгородской области всё ещё проводятся работы.
Напомним, что 22 сентября в Белгороде тоже произошло отключение светофоров. В тот день перестали работать объекты на пересечениях улиц Садовая — Гагарина и Преображенская — Чумичова. Светофоры отключали из-за работ на сетях электроснабжения.