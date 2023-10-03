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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Отключённый светофор

Сразу три светофора перестали работать в центре Белгорода

3 октября 2023, 12:04
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Отключённый светофор
Два из них уже вернули к работе, отключённым остаётся один объект. О том, где возникли проблемы, сообщили в городской администрации.

Аварийное отключение трёх светофоров произошло на пересечении улиц Преображенская — 50-летия Белгородской области, Преображенская — проспект Богдана Хмельницкого, проспект Славы — улица 50-летия Белгородской области.

К работе оперативно вернули два светофора на последних двух улицах. На пересечении улиц Преображенская — 50-летия Белгородской области всё ещё проводятся работы.

Напомним, что 22 сентября в Белгороде тоже произошло отключение светофоров. В тот день перестали работать объекты на пересечениях улиц Садовая — Гагарина и Преображенская — Чумичова. Светофоры отключали из-за работ на сетях электроснабжения.

Движение на улицах Белгорода может быть затруднено из-за ДТП и светофоров
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Светофор#Белгород#Аварийное отключение#Александра Склярова
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