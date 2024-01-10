Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Светофор

В новый год — с новыми отключениями: в Белгороде опять засбоили светофоры

10 января 2024, 07:50
Фото: 1MI
Светофор

На дорогах Белгорода отключилось несколько светофоров

Светофоры не работают в центре города и на Харгоре. С проблемами должны работаться к 11:00. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

В Белгороде на дорогах отключились сразу несколько светофоров. Некоторые светофорные объекты не работают как в центре города, так и на Харгоре.

Светофоры отключились на пересечениях проспекта Богдана Хмельницкого и Преображенской, Гражданского проспекта и улицы Николая Чумичова. Причиной отключения стали работы на сетях электроснабжения. Восстановить работу должны к 11:00.

Также пришлось отключить питание светофора на перекрёстке проспекта Ватутина и бульвара 1-го Салюта. Ориентировочное время работ — до 11:00.

Ещё один светофор, по данным Белгорблагоустройства, временно отключили на пересечении проспекта Ватутина и улицы 5 Августа. Причиной стало аварийное отключение электросетей. На место уже отправились специалисты, а водителей попросили быть внимательнее на дорогах.

Проблема с неработающими светофорами в областном центре возникала неоднократно. Ранее они отключились на пересечениях Народного бульвара и улицы Белгородского полка, улиц Корочанская и Серафимовича, а также на перекрёстках проспект Славы — улица Пушкина и на проспект Славы — улица Гостёнская.

Светофоры в Белгороде «ушли на больничный»
Узнать подробнее
Читайте также:
Приведут к стандарту: в Белгороде обновят светофоры и сделают контрастное освещениеСветофоры Белгорода могут остаться без жёлтого цветаСразу три светофора перестали работать в центре Белгорода
#Город#Белгородская область#Отключение#Новости Белгорода#Светофор#Белгород#Наталья Корявых
Подпишитесь
Стало известно о новых повреждениях после работы ПВО под Белгородом
Сегодня, 08:49
Не поделили землю? Мэрия Белгорода подала два иска в суд к семье Фуглаевых
Сегодня, 08:05
«Мама сказала, не было полруки»: белгородцы — о том, как узнали о раненых близких
Сегодня, 07:58
Засветившаяся в «голой» вечеринке певица Лолита высказалась о ситуации в Белгороде
Сегодня, 06:55
Сам помощь в город не повезёт: как Киркоров перечислит деньги белгородцам?
Сегодня, 08:22
Взялись за Халаимова? Полиция сообщила об уголовном деле с пострадавшими туристами
Сегодня, 08:58