В новый год — с новыми отключениями: в Белгороде опять засбоили светофоры

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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В Белгороде на дорогах отключились сразу несколько светофоров. Некоторые светофорные объекты не работают как в центре города, так и на Харгоре.
Светофоры отключились на пересечениях проспекта Богдана Хмельницкого и Преображенской, Гражданского проспекта и улицы Николая Чумичова. Причиной отключения стали работы на сетях электроснабжения. Восстановить работу должны к 11:00.
Также пришлось отключить питание светофора на перекрёстке проспекта Ватутина и бульвара 1-го Салюта. Ориентировочное время работ — до 11:00.
Ещё один светофор, по данным Белгорблагоустройства, временно отключили на пересечении проспекта Ватутина и улицы 5 Августа. Причиной стало аварийное отключение электросетей. На место уже отправились специалисты, а водителей попросили быть внимательнее на дорогах.
Проблема с неработающими светофорами в областном центре возникала неоднократно. Ранее они отключились на пересечениях Народного бульвара и улицы Белгородского полка, улиц Корочанская и Серафимовича, а также на перекрёстках проспект Славы — улица Пушкина и на проспект Славы — улица Гостёнская.