В новый год — с новыми отключениями: в Белгороде опять засбоили светофоры

Проблема с неработающими светофорами в областном центре возникала неоднократно. Ранее они отключились на пересечениях Народного бульвара и улицы Белгородского полка, улиц Корочанская и Серафимовича, а также на перекрёстках проспект Славы — улица Пушкина и на проспект Славы — улица Гостёнская.