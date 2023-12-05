Светофоры в Белгороде «ушли на больничный»

В Белгороде перестали работать четыре светофора

Об отключении сообщили сотрудники Белгорблагоустройства в Telegram-канале «Уютный Белгород». По их информации, светофоры отключили временно. Часть объектов заработает к 16:00, ещё один подключат уже в 12:00.