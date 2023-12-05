Светофоры в Белгороде «ушли на больничный»

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Сегодня, 5 декабря, работать перестали сразу четыре светофора. Так, временно отключённым оказался светофор на перекрёстке Народного бульвара и улицы Белгородского полка. Его обещают запустить к 16:00. В настоящий момент на месте работают электрики.
Ещё один светофор, расположенный на перекрёстке улиц Корочанская и Серафимовича, также временно отключили. Наладить его работу пообещали к 12:00.
К 16:00 должны отремонтировать и вновь подключить объект на проспекте Славы — улицы Пушкина и на проспекте Славы — улицы Гостёнской.
Напомним, что в мэрии Белгорода ранее заявили о планах обезопасить пешеходные переходы у школ и детских садов за счёт установки новых светофоров и контрастного освещения.