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Published Сегодня, 08:27

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Светофор

Светофоры в Белгороде «ушли на больничный»

5 декабря 2023, 08:27
Фото: 1MI
Светофор

В Белгороде перестали работать четыре светофора

Об отключении сообщили сотрудники Белгорблагоустройства в Telegram-канале «Уютный Белгород». По их информации, светофоры отключили временно. Часть объектов заработает к 16:00, ещё один подключат уже в 12:00.

Сегодня, 5 декабря, работать перестали сразу четыре светофора. Так, временно отключённым оказался светофор на перекрёстке Народного бульвара и улицы Белгородского полка. Его обещают запустить к 16:00. В настоящий момент на месте работают электрики.

Ещё один светофор, расположенный на перекрёстке улиц Корочанская и Серафимовича, также временно отключили. Наладить его работу пообещали к 12:00.

К 16:00 должны отремонтировать и вновь подключить объект на проспекте Славы — улицы Пушкина и на проспекте Славы — улицы Гостёнской.

Напомним, что в мэрии Белгорода ранее заявили о планах обезопасить пешеходные переходы у школ и детских садов за счёт установки новых светофоров и контрастного освещения.

Приведут к стандарту: в Белгороде обновят светофоры и сделают контрастное освещение
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Светофор#Белгород#Не работает светофор#Александра Склярова
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