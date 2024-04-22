Что решил белгородский оперштаб по вопросу проведения ЕГЭ в Белгородской области?

Posted Сегодня, 20:03
Published Сегодня, 20:03
Modified Сегодня, 20:05
Updated Сегодня, 20:05
Безопасные для сдачи ЕГЭ места определили в Белгородской области. Здесь сдадут экзамены выпускники школ из приграничных и приравненных к ним территорий.
В регионе теперь готовы провести опросы учеников и их родителей, чтобы они смогли выбрать места проведения экзаменов.
Также согласована схема подвоза школьников к местам проведения экзаменов.
«Обсудили взаимодействие всех силовых структур, администраций районов и правительства области, поведение в период проведения экзаменационной кампании 2024 года», — уточнил губернатор.
Напомним, что в Белгородской области насчитывается 17 127 девятиклассников и 5284 одиннадцатиклассников. Без сдачи экзаменов могут получить аттестат выпускники 284 школ.
Ранее Минпросвещения РФ представило расписание экзаменов с учётом возможности пересдачи.