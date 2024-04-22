Что решил белгородский оперштаб по вопросу проведения ЕГЭ в Белгородской области?

В Белгородской области определили безопасные для сдачи ЕГЭ места

Сейчас в регионе готовы провести опрос родителей учеников, чтобы они оценили места проведения экзаменов. Кроме того, согласована схема подвоза школьников к экзаменационным пунктам, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.