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Posted Сегодня, 20:03

Published Сегодня, 20:03

Modified Сегодня, 20:05

Updated Сегодня, 20:05

Школа

Что решил белгородский оперштаб по вопросу проведения ЕГЭ в Белгородской области?

22 апреля 2024, 20:03
Фото: 1MI
Школа

В Белгородской области определили безопасные для сдачи ЕГЭ места

Сейчас в регионе готовы провести опрос родителей учеников, чтобы они оценили места проведения экзаменов. Кроме того, согласована схема подвоза школьников к экзаменационным пунктам, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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ЕГЭ

Безопасные для сдачи ЕГЭ места определили в Белгородской области. Здесь сдадут экзамены выпускники школ из приграничных и приравненных к ним территорий.

В регионе теперь готовы провести опросы учеников и их родителей, чтобы они смогли выбрать места проведения экзаменов.

Также согласована схема подвоза школьников к местам проведения экзаменов.

«Обсудили взаимодействие всех силовых структур, администраций районов и правительства области, поведение в период проведения экзаменационной кампании 2024 года», — уточнил губернатор.

Напомним, что в Белгородской области насчитывается 17 127 девятиклассников и 5284 одиннадцатиклассников. Без сдачи экзаменов могут получить аттестат выпускники 284 школ.

Ранее Минпросвещения РФ представило расписание экзаменов с учётом возможности пересдачи.

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#Инна Рогова#Белгородская область#ЕГЭ#Образование#Новости Белгорода#Выпускники#Белгород#Вячеслав Гладков
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