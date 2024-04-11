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Published Сегодня, 14:02

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Экзамены

На последний экзамен досрочного ЕГЭ в Белгородской области пришёл лишь один ученик

11 апреля 2024, 14:02
Фото: 1MI
Экзамены

Досрочный период ЕГЭ завершился в Белгородской области

Последним экзаменом в досрочном графике стал ЕГЭ по обществознанию. Его писал один ученик, результаты будут не позже 25 апреля, сообщает правительство Белгородской области.
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ЕГЭ

ЕГЭ по обществознанию стал последним экзаменом в досрочном периоде. Участником испытаний стал один выпускник текущего года. Результат он узнает не позднее 25 апреля.

Члены государственной экзаменационной комиссии, руководители ППЭ, организаторы и технический персонал обеспечивали проведение ЕГЭ в пункте проведения экзаменов, который был организован на базе Прохоровской гимназии. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 11-х классов также обеспечивали общественные наблюдатели.

Татьяна Чаусова, руководитель Белгородского регионального центра оценки качества образования, отметила, что, даже если ЕГЭ будет сдавать один ученик, весь экзаменационный процесс всё равно будет проводится в полном объёме.

Белгородские выпускники смогут сдать ЕГЭ за пределами области
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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#ЕГЭ#Образование#Школы#Новости Белгорода#Белгород#Учёба#Досрочный период
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