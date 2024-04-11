На последний экзамен досрочного ЕГЭ в Белгородской области пришёл лишь один ученик

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
ЕГЭ по обществознанию стал последним экзаменом в досрочном периоде. Участником испытаний стал один выпускник текущего года. Результат он узнает не позднее 25 апреля.
Члены государственной экзаменационной комиссии, руководители ППЭ, организаторы и технический персонал обеспечивали проведение ЕГЭ в пункте проведения экзаменов, который был организован на базе Прохоровской гимназии. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 11-х классов также обеспечивали общественные наблюдатели.
Татьяна Чаусова, руководитель Белгородского регионального центра оценки качества образования, отметила, что, даже если ЕГЭ будет сдавать один ученик, весь экзаменационный процесс всё равно будет проводится в полном объёме.