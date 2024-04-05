Золотая и серебряная медаль: на что могут рассчитывать белгородские выпускники

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Как отметил чиновник, выпускники могут получать два вида аттестатов (технически — три) — красный и сине-голубой, а также медали к данным аттестатам (золотые и серебряные).
Если выпускники, претендующие на аттестат с отличием красного цвета, решили не сдавать экзамены, а получить оценки по итогам промежуточной аттестации, они должны иметь зачёт за итоговое сочинение, отметки «отлично» по всем предметам за 10-й и 11-й классы.
Если выпускники претендуют на аттестат сине-голубого цвета, должен быть зачёт за итоговое сочинение, итоговые отметки «отлично» и не более двух отметок «хорошо» за 10-й и 11-й классы.
Если выпускник будет сдавать ЕГЭ только по двум обязательным предметам (русский и математика, базовый или профильный уровень), отметки в аттестат выставляются как среднее арифметическое полугодовых и годовых за 10-й и 11-й класс. Аттестат выдаётся при отсутствии задолженности, наличия зачёта и при условии набора не менее 24 баллов по русскому языку, не менее 27 баллов по профильной математике либо оценки «удовлетворительно» по математике базового уровня.
Выпускники, которые будут сдавать ЕГЭ и претендующие на аттестат с отличием красного цвета (золотая медаль), не должны иметь задолженностей, у них должен быть зачёт за итоговое сочинение, оценки «отлично» по всем предметам за 10-й и 11-й классы, получение с первого раза на экзамене не менее 70 баллов по русскому языку, не менее 70 баллов по математике и оценки «отлично» по базовой.
Претендующие на «серебряную» медаль должны выполнить все те же условия, но градация баллов понижается. Выпускник должен набрать не менее 60 баллов по русскому языку, не менее 60 баллов по профильной математике и оценку «отлично» по базовой.
Если выпускник будет сдавать ЕГЭ по двум обязательным предметам и предметам по выбору, отметки в аттестат также выставляются как средние арифметические за 10-й и 11-й класс. Также, чтобы получить документ, не должно быть задолженностей, должен быть зачёт за итоговое сочинение, получение на ЕГЭ пороговых значений — по русскому языку 24 балла, не менее 27 баллов по математике профильного уровня либо оценку «удовлетворительно» по математике базового уровня.
У претендентов на «золотую» медаль должны быть выполнены следующие условия:
Претендующие на «серебряную» медаль должны выполнить практически все те же условия, а также набрать не менее 60 баллов по одному из сдаваемых предметов, профильной математике или оценку «удовлетворительно» по математике базового уровня.
Все вопросы можно будет задать по телефонам горячей линии: для учеников девятых классов — 35-76-06, для учеников одиннадцатых классов — 35-76-30.
Напомним, как ранее стало известно, порядка 3000 учеников одиннадцатых классов смогут в текущем году самостоятельно решить, сдавать им ЕГЭ или нет.
Если ученик предпочёл не сдавать ЕГЭ, тогда отметки в аттестат ему выставят как среднее арифметическое значение полугодовых оценок за два года обучения в старшей школе (10-й и 11-й класс). В этом случае аттестат выдадут при условии отсутствия задолженности по предметам, наличия зачёта за итоговое сочинение и наличия годовых оценок по всем предметам за 10-й и 11-й класс не ниже «удовлетворительно».
Если же школьник сдавать экзамен будет, это можно будет сделать в тех районах Белгородской области, которые расположены не вдоль границы. При необходимости власти организуют подвоз.
В случае выезда учащегося за пределы области или муниципалитета, сдавать ЕГЭ можно будет по месту пребывания. Сейчас данный вопрос решатся на государственном уровне.