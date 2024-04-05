Золотая и серебряная медаль: на что могут рассчитывать белгородские выпускники

Выпускники, которые будут сдавать ЕГЭ и претендующие на аттестат с отличием красного цвета (золотая медаль), не должны иметь задолженностей, у них должен быть зачёт за итоговое сочинение, оценки «отлично» по всем предметам за 10-й и 11-й классы, получение с первого раза на экзамене не менее 70 баллов по русскому языку, не менее 70 баллов по математике и оценки «отлично» по базовой.