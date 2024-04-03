Лучше совсем отменить: как белгородцы относятся к возможности пересдачи ЕГЭ

Как рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, уже в этом году одиннадцатиклассники смогут пересдать один экзамен на свой выбор. Проект расписания ЕГЭ в настоящее время проходит согласование в регионах. Расписание утвердят до конца апреля. Для пересдачи добавят два дополнительных резервных дня. При этом сроки вступительной кампании в вузы не изменятся. Если выпускник решит сдавать ЕГЭ второй раз, результаты первого экзамена аннулируют независимо от того, будет он выше или ниже.