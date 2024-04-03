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Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Белгородцы высказались о возможности пересдачи ЕГЭ

Лучше совсем отменить: как белгородцы относятся к возможности пересдачи ЕГЭ

3 апреля 2024, 14:45
Фото: 1MI

Белгородцы высказались о возможности пересдачи ЕГЭ

Рособрнадзор в ближайшие месяцы внесёт поправки в порядок и расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), чтобы у выпускников была возможность пересдачи уже в этом году. Журналисты Бел.Ру выяснили мнение читателей.
Сюжет
ЕГЭ

Как рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, уже в этом году одиннадцатиклассники смогут пересдать один экзамен на свой выбор. Проект расписания ЕГЭ в настоящее время проходит согласование в регионах. Расписание утвердят до конца апреля. Для пересдачи добавят два дополнительных резервных дня. При этом сроки вступительной кампании в вузы не изменятся. Если выпускник решит сдавать ЕГЭ второй раз, результаты первого экзамена аннулируют независимо от того, будет он выше или ниже.

Журналисты Бел.Ру решили выяснить у читателей, что они думают по поводу нововведений. На момент подсчёта голосов своё мнение высказали 3265 человек. Из них 778 отметили, что выпускникам нужно разрешить пересдавать ЕГЭ неограниченное количество раз. Ещё 480 респондентов идею с пересдачей поддержали, но отметили, что пересдавать экзамен лучше только один раз.

111 белгородцев высказались против пересдачи ЕГЭ, а 1896 человек выступили и вовсе за отмену такого формата итоговой аттестации.

Напомним, ранее на выпускников школ из Белгородской области предложили распространить особый порядок поступления в вузы. Обращение депутаты Госдумы направили главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову.

Школьникам дадут «второй шанс» для пересдачи одного предмета по ЕГЭ
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