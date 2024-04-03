Лучше совсем отменить: как белгородцы относятся к возможности пересдачи ЕГЭ

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Как рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, уже в этом году одиннадцатиклассники смогут пересдать один экзамен на свой выбор. Проект расписания ЕГЭ в настоящее время проходит согласование в регионах. Расписание утвердят до конца апреля. Для пересдачи добавят два дополнительных резервных дня. При этом сроки вступительной кампании в вузы не изменятся. Если выпускник решит сдавать ЕГЭ второй раз, результаты первого экзамена аннулируют независимо от того, будет он выше или ниже.
Журналисты Бел.Ру решили выяснить у читателей, что они думают по поводу нововведений. На момент подсчёта голосов своё мнение высказали 3265 человек. Из них 778 отметили, что выпускникам нужно разрешить пересдавать ЕГЭ неограниченное количество раз. Ещё 480 респондентов идею с пересдачей поддержали, но отметили, что пересдавать экзамен лучше только один раз.
111 белгородцев высказались против пересдачи ЕГЭ, а 1896 человек выступили и вовсе за отмену такого формата итоговой аттестации.
Напомним, ранее на выпускников школ из Белгородской области предложили распространить особый порядок поступления в вузы. Обращение депутаты Госдумы направили главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову.