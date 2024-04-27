В минобре напомнили белгородским выпускникам о действиях перед ЕГЭ и ГИА

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Информацию опубликовали для школ Белгородской области, ученики которых имеют право выбрать сдавать выпускные экзамены или вступительные. Так, родителям и одиннадцатиклассникам сообщили, что с форматом прохождения ЕГЭ нужно определиться до 2 мая, а уже с 3 по 8 мая необходимо подать заявление на промежуточную аттестацию.
В случае если ученики выбрали формат без сдачи ЕГЭ, им до 22 мая проставляют все оценки, после чего они должны ждать выдачу аттестатов. Другие ученики, согласившиеся на прохождение выпускных экзаменов, с 3 по 8 мая должны подать заявление, в котором нужно указать место пребывания на период проведения ЕГЭ. Им также до 22 мая выставят все оценки, но после них стартуют выпускные экзамены.
Если потребуется пересдача, подать соответствующее заявление нужно с 26 июня по 1 июля.
Девятиклассникам же не нужно подавать заявление на участие в промежуточной аттестации. Школа выставит им оценки и сообщит о дате выдачи аттестата не позднее 20 мая.