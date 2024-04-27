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Выпускник

В минобре напомнили белгородским выпускникам о действиях перед ЕГЭ и ГИА

27 апреля 2024, 16:38
Фото: 1MI
Выпускник

Белгородским выпускникам напомнили порядок действий перед ЕГЭ

Региональное министерство образования опубликовало в своём Telegram-канале памятку для родителей и выпускников по сдаче ГИА и ЕГЭ. Информация касается тех 284 школ, в которых есть право выбора формата выпуска — со сдачей ЕГЭ или без.
Сюжет
ЕГЭ

Информацию опубликовали для школ Белгородской области, ученики которых имеют право выбрать сдавать выпускные экзамены или вступительные. Так, родителям и одиннадцатиклассникам сообщили, что с форматом прохождения ЕГЭ нужно определиться до 2 мая, а уже с 3 по 8 мая необходимо подать заявление на промежуточную аттестацию.

В случае если ученики выбрали формат без сдачи ЕГЭ, им до 22 мая проставляют все оценки, после чего они должны ждать выдачу аттестатов. Другие ученики, согласившиеся на прохождение выпускных экзаменов, с 3 по 8 мая должны подать заявление, в котором нужно указать место пребывания на период проведения ЕГЭ. Им также до 22 мая выставят все оценки, но после них стартуют выпускные экзамены.

Если потребуется пересдача, подать соответствующее заявление нужно с 26 июня по 1 июля.

Памятка белгородским родителям и выпускникамПамятка белгородским родителям и выпускникам
Памятка белгородским родителям и выпускникамПамятка белгородским родителям и выпускникам
Памятка белгородским родителям и выпускникамПамятка белгородским родителям и выпускникам
Памятка белгородским родителям и выпускникамПамятка белгородским родителям и выпускникам
Памятка белгородским родителям и выпускникамПамятка белгородским родителям и выпускникам
Памятка белгородским родителям и выпускникамПамятка белгородским родителям и выпускникам
Памятка белгородским родителям и выпускникамПамятка белгородским родителям и выпускникам
Памятка белгородским родителям и выпускникам
Фото: Telegram-канал «Образование 31»

Девятиклассникам же не нужно подавать заявление на участие в промежуточной аттестации. Школа выставит им оценки и сообщит о дате выдачи аттестата не позднее 20 мая.

Памятка белгородским родителям и выпускникамПамятка белгородским родителям и выпускникам
Памятка белгородским родителям и выпускникамПамятка белгородским родителям и выпускникам
Памятка белгородским родителям и выпускникам
Фото: Telegram-канал «Образование 31»
ЕГЭ-2024: что белгородским ученикам следует знать о сдаче выпускных экзаменов?
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