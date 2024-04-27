В минобре напомнили белгородским выпускникам о действиях перед ЕГЭ и ГИА

В случае если ученики выбрали формат без сдачи ЕГЭ, им до 22 мая проставляют все оценки, после чего они должны ждать выдачу аттестатов. Другие ученики, согласившиеся на прохождение выпускных экзаменов, с 3 по 8 мая должны подать заявление, в котором нужно указать место пребывания на период проведения ЕГЭ. Им также до 22 мая выставят все оценки, но после них стартуют выпускные экзамены.