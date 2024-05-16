«Передавим друг друга»: Гладков ответил на жалобу белгородки на треноги на дорогах

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Как отметила белгородка Яна, в областном центре и районе люди живут в сложных условиях, передвигаясь перебежками от убежища к убежищу. При этом на дорогах продолжают устанавливать треноги, присылать штрафы и ставить новые знаки.
Мне пришло два штрафа по 2000 рублей. Еду с ребёнком. Иногда приходится ехать очень быстро. Сейчас нет работы. Где людям брать такие деньги? Может убрать какие-то камеры или штрафы?
Яна
Гладков с подобной позицией не согласился.
Уберём все камеры и знаки — передавим друг друга. Уже были подобные случаи, когда сбивали и маленьких детей во время ракетной опасности. Понимаю, что каждый по-разному переносит кризисную ситуацию, но необходимо соблюдать правила дорожного движения. Иначе будет полный хаос. К проблемам с обстрелами мы прибавим проблемы с увеличением числа пострадавших в ДТП.
Вячеслав Гладков