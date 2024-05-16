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Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

В Белгороде не будут убирать треноги при ракетной опасности

«Передавим друг друга»: Гладков ответил на жалобу белгородки на треноги на дорогах

16 мая 2024, 17:08
Фото: 1MI

В Белгороде не будут убирать треноги при ракетной опасности

Жительница областного центра пожаловались на частные камеры фиксации скорости. По её словам, их нужно убирать, так как при ракетной опасности приходится нарушать правила дорожного движения. Глава региона Вячеслав Гладков с подобной позицией не согласился.
Сюжет
Дороги

Как отметила белгородка Яна, в областном центре и районе люди живут в сложных условиях, передвигаясь перебежками от убежища к убежищу. При этом на дорогах продолжают устанавливать треноги, присылать штрафы и ставить новые знаки.

Мне пришло два штрафа по 2000 рублей. Еду с ребёнком. Иногда приходится ехать очень быстро. Сейчас нет работы. Где людям брать такие деньги? Может убрать какие-то камеры или штрафы?
Яна

Гладков с подобной позицией не согласился.

Уберём все камеры и знаки — передавим друг друга. Уже были подобные случаи, когда сбивали и маленьких детей во время ракетной опасности. Понимаю, что каждый по-разному переносит кризисную ситуацию, но необходимо соблюдать правила дорожного движения. Иначе будет полный хаос. К проблемам с обстрелами мы прибавим проблемы с увеличением числа пострадавших в ДТП.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Штрафы#Правила дорожного движения#Дороги#Знаки#Жалоба#Убежище#Белгород#Обстрелы#Ракетная опасность
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