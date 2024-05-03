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Updated Сегодня, 11:56

Белгородец оклеветал незнакомку и попал на крупный штраф

Белгородец оклеветал незнакомку и попал на крупный штраф

3 мая 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney
Женщина подала в суд на жителя Яковлевского городского округа за клевету. Но мужчина не только не раскаялся, но и отказался выполнять решение суда о выплате компенсации за причинённый моральный вред. Об этом сообщает управление ФССП России по Белгородской области.

Женщина обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства, после того, как житель Яковлевского горокруга распространил о ней ложные сведения в Сети. При этом они даже не были знакомы.

Судья вынес решение о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей в пользу женщины. Однако мужчина не согласился с решением суда и не торопился выплачивать компенсацию.

Побудили его лишь временное ограничение на пользование специальным правом и арест на его автомобиль. Только после этого белгородец раскаялся и выплатил компенсацию.

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