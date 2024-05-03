Белгородец оклеветал незнакомку и попал на крупный штраф

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Женщина обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства, после того, как житель Яковлевского горокруга распространил о ней ложные сведения в Сети. При этом они даже не были знакомы.
Судья вынес решение о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей в пользу женщины. Однако мужчина не согласился с решением суда и не торопился выплачивать компенсацию.
Побудили его лишь временное ограничение на пользование специальным правом и арест на его автомобиль. Только после этого белгородец раскаялся и выплатил компенсацию.