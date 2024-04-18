Силовики в Белгороде дважды перехватили студента, пытавшего прорваться на Украину

По словам родителей, последний раз с сыном они общались в мае, когда он рассказал им о своей поездке на студенческую конференцию в Москву. После этого связь с ним оборвалась. Родители приехали в Таганрог, куда сын должен был вернуться, но его там не было. В итоге родственники обратились в ФСБ.