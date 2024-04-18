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Суд

Силовики в Белгороде дважды перехватили студента, пытавшего прорваться на Украину

18 апреля 2024, 11:54
Фото: 1MI
Суд

Задержанного в Белгороде студента будут судить за покушение на госизмену

Студент из Таганрога хотел вступить в запрещённый украинский легион. Он дважды пытался перейти границу, но оба раза его перехватывали полицейские и сотрудники ФСБ. Молодому человек грозит 20-летний срок, сообщает «Коммерсант».
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Суд

В поле зрения силовиков попал 22-летний уроженец Кабардино-Балкарии. Позже он учился в Таганроге, служил в одной из частей в Архангельской области.

С февраля 2022 года молодой человек внимательно следил за событиями на фоне СВО, пишет издание. Через год он решил вступить в «Легион „Свобода России“»*, который работает на украинской стороне. Парень отправился в Тбилиси, заполнил заявление, оставил сканы документов. Ответа не поступило, поэтому он вернулся в РФ.

Уже в Белгороде молодой человек вновь связался с представителями запрещённого формирования. Те велели ему 2 июня приехать в Грайворон, чтобы встретиться с другим добровольцем и получить инструкцию по переходу госграницы.

За день до встречи парня задержали полицейские. Сообщалось, что он был пьян. После освобождения студент попытался связаться с запрещённым легионом, чтобы узнать, что делать, но не получил ответа.

В связи с этим он вновь решил отправиться к границе, но его снова задержали полицейские. Был оформлен арест за пьянство. Разбирательство затянулось, в итоге парню предъявили куда более тяжёлое обвинение.

Возбуждено уголовное дело за покушение на измену родине в форме перехода на сторону противника и попытку участия в террористической организации (ст. 30, 275 и 205.5 УК).

По словам родителей, последний раз с сыном они общались в мае, когда он рассказал им о своей поездке на студенческую конференцию в Москву. После этого связь с ним оборвалась. Родители приехали в Таганрог, куда сын должен был вернуться, но его там не было. В итоге родственники обратились в ФСБ.

В ходе разбирательств парень предстал перед 2-м Западным окружным военным судом Москвы по видео-конференц-связи из белгородского суда.

*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

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