Силовики в Белгороде дважды перехватили студента, пытавшего прорваться на Украину

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В поле зрения силовиков попал 22-летний уроженец Кабардино-Балкарии. Позже он учился в Таганроге, служил в одной из частей в Архангельской области.
С февраля 2022 года молодой человек внимательно следил за событиями на фоне СВО, пишет издание. Через год он решил вступить в «Легион „Свобода России“»*, который работает на украинской стороне. Парень отправился в Тбилиси, заполнил заявление, оставил сканы документов. Ответа не поступило, поэтому он вернулся в РФ.
Уже в Белгороде молодой человек вновь связался с представителями запрещённого формирования. Те велели ему 2 июня приехать в Грайворон, чтобы встретиться с другим добровольцем и получить инструкцию по переходу госграницы.
За день до встречи парня задержали полицейские. Сообщалось, что он был пьян. После освобождения студент попытался связаться с запрещённым легионом, чтобы узнать, что делать, но не получил ответа.
В связи с этим он вновь решил отправиться к границе, но его снова задержали полицейские. Был оформлен арест за пьянство. Разбирательство затянулось, в итоге парню предъявили куда более тяжёлое обвинение.
Возбуждено уголовное дело за покушение на измену родине в форме перехода на сторону противника и попытку участия в террористической организации (ст. 30, 275 и 205.5 УК).
По словам родителей, последний раз с сыном они общались в мае, когда он рассказал им о своей поездке на студенческую конференцию в Москву. После этого связь с ним оборвалась. Родители приехали в Таганрог, куда сын должен был вернуться, но его там не было. В итоге родственники обратились в ФСБ.
В ходе разбирательств парень предстал перед 2-м Западным окружным военным судом Москвы по видео-конференц-связи из белгородского суда.
*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.