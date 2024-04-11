Краснодарца отправили в тюрьму на девять лет за убийство в Белгороде

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
27-летнего жителя Краснодарского края признали виновным в убийстве своего 31-летнего знакомого. Происшествие случилось вечером 8 февраля 2024 года в одном из частных домов Белгорода.
Молодые мужчины вместе арендовали комнату в этом доме В тот вечер они устроили застолье со знакомыми. Во время посиделок между мужчинами произошёл конфликт. Привело всё к тому, что подсудимый несколько раз ударил оппонента ножом.
Очевидцы сразу вызвали скорую помощь. Спасти пострадавшего не удалось: он умер в больнице.
В отношении краснодарца возбудили уголовное дело за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии.
Вступил ли приговор в силу, не уточняется.