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Краснодарца отправили в тюрьму на девять лет за убийство в Белгороде

Краснодарца отправили в тюрьму на девять лет за убийство в Белгороде

11 апреля 2024, 09:33
Фото: Изображение Midjourney
Происшествие случилось во время пьяного застолья. Подсудимый несколько раз ударил ножом по телу потерпевшего, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

27-летнего жителя Краснодарского края признали виновным в убийстве своего 31-летнего знакомого. Происшествие случилось вечером 8 февраля 2024 года в одном из частных домов Белгорода.

Молодые мужчины вместе арендовали комнату в этом доме В тот вечер они устроили застолье со знакомыми. Во время посиделок между мужчинами произошёл конфликт. Привело всё к тому, что подсудимый несколько раз ударил оппонента ножом.

Очевидцы сразу вызвали скорую помощь. Спасти пострадавшего не удалось: он умер в больнице.

В отношении краснодарца возбудили уголовное дело за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии.

Вступил ли приговор в силу, не уточняется.

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#Белгородская область#Происшествия#Убийство#Новости Белгорода#Краснодарский край#Белгород#Маргарита Водолажская
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