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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

С жалобами белгородцев на сломанный прибор фиксации скорости не согласились

Белгородцы, жалующихся на ошибочные штрафы, действительно превысили скорость?

26 апреля 2024, 15:52
Фото: 1MI

С жалобами белгородцев на сломанный прибор фиксации скорости не согласились

Накануне ряд белгородцев пожаловался на штрафы за превышение скорости, которую они, по их словам, не превышали. Публикацию заметили сотрудники Госавтоинспекции и провели проверку. О её результатах сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции заметили в интернете публикацию с жалобами белгородцев на неправильную фиксацию скорости движения. По словам жителей, прибор сработал некорректно и принял обычную скорость за высокую на 11 километре автодороги Спутник — Сумская — Чичерина — Ротонда.

Соответствующие жалобы от нескольких водителей появились в соцсетях 24 апреля. Судя по приложенным скриншотам, белгородцы ехали больше 130 км/час в районе посёлка Северный. Всем им пришли штрафы.

Сотрудники правоохранительных органов проверили данную информацию и отметили, что прибор сработал без ошибок.

Ошибок в работе измерительного прибора, которые могли бы привести к некорректному измерению скорости, не выявлено. Камера имеет действующую поверку специального технического средства и в настоящее время работает в штатном режиме.
сообщили в пресс-службе УМВД региона
Машины белгородцев, которым пришёл штраф за превышение скоростиМашины белгородцев, которым пришёл штраф за превышение скорости
Машины белгородцев, которым пришёл штраф за превышение скоростиМашины белгородцев, которым пришёл штраф за превышение скорости
Машины белгородцев, которым пришёл штраф за превышение скорости
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Белгородцы получили штрафы за превышение скорости из-за ошибок в работе фоторадаров
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#Александра Склярова#Белгородская область#Нарушение#Скорость движения#Белгород
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