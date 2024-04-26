Белгородцы, жалующихся на ошибочные штрафы, действительно превысили скорость?

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Сотрудники Госавтоинспекции заметили в интернете публикацию с жалобами белгородцев на неправильную фиксацию скорости движения. По словам жителей, прибор сработал некорректно и принял обычную скорость за высокую на 11 километре автодороги Спутник — Сумская — Чичерина — Ротонда.
Соответствующие жалобы от нескольких водителей появились в соцсетях 24 апреля. Судя по приложенным скриншотам, белгородцы ехали больше 130 км/час в районе посёлка Северный. Всем им пришли штрафы.
Сотрудники правоохранительных органов проверили данную информацию и отметили, что прибор сработал без ошибок.
Ошибок в работе измерительного прибора, которые могли бы привести к некорректному измерению скорости, не выявлено. Камера имеет действующую поверку специального технического средства и в настоящее время работает в штатном режиме.
сообщили в пресс-службе УМВД региона