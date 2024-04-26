Белгородцы, жалующихся на ошибочные штрафы, действительно превысили скорость?

С жалобами белгородцев на сломанный прибор фиксации скорости не согласились

Накануне ряд белгородцев пожаловался на штрафы за превышение скорости, которую они, по их словам, не превышали. Публикацию заметили сотрудники Госавтоинспекции и провели проверку. О её результатах сообщили в пресс-службе регионального УМВД.