Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

По всей Белгородской области во второй раз за утро объявили ракетную опасность

Второй раз за утро: по всей Белгородской области объявили ракетную опасность

19 мая 2024, 08:05
Фото: Изображение Midjourney

По всей Белгородской области во второй раз за утро объявили ракетную опасность

Предупреждение выпустили утром 19 мая. Соответствующее объявление белгородцы могли увидеть по ТВ или получить СМС от РСЧС.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 19 мая, в 10:56 на территории всей Белгородской области объявили ракетную опасность. За сегодняшний день сирена звучит в регионе уже во второй раз. Отмену объявили в 11:05.

В первый раз ракетную опасность объявляли в 09:49 — отбой наступил в 09:56.

При этом белгородцы оба раза не услышали громкие звуки. Предварительно обошлось без последствий на земле.

Напомним, что этой ночью ВСУ несколько раз ударили по Белгородской области. Повреждения получил храм Сергия Радонежского в Новооскольском округе и частные дома и авто в Чернянском районе. Кроме того, минувшей ночью система ПВО сбила три беспилотника, а около восьми часов утра уничтожила ещё один БПЛА.

В Минобороны РФ сообщили о новых попытках ВСУ атаковать Белгородскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
Дома белгородцев попали под огонь ВСУ поздней ночьюНичего святого: ВСУ атаковали белгородский храм дроном-камикадзе
#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Обстрел#Атака ВСУ#Ракетная опасность
Подпишитесь
«Пусть присоединится»: в епархии ответили на упрёк белгородцам в недостатке молитв
Вчера, 09:02
Двое белгородцев пострадали при атаке дрона-камикадзе в селе Петровка
Вчера, 20:26
Новой целью ВСУ стал частный дом и линия газоснабжения под Белгородом
Сегодня, 08:18
Медведев высказался о создании санитарной зоны для защиты Белгорода
17 мая, 18:24
В белгородском приграничье спасли собаку Бусю, которую закрыли в гараже: видео
Вчера, 07:08
Почему Харьков не берут? Военный эксперт из Белгорода прокомментировал слова Путина
17 мая, 13:18
"