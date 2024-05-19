Второй раз за утро: по всей Белгородской области объявили ракетную опасность

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Сегодня, 19 мая, в 10:56 на территории всей Белгородской области объявили ракетную опасность. За сегодняшний день сирена звучит в регионе уже во второй раз. Отмену объявили в 11:05.
В первый раз ракетную опасность объявляли в 09:49 — отбой наступил в 09:56.
При этом белгородцы оба раза не услышали громкие звуки. Предварительно обошлось без последствий на земле.
Напомним, что этой ночью ВСУ несколько раз ударили по Белгородской области. Повреждения получил храм Сергия Радонежского в Новооскольском округе и частные дома и авто в Чернянском районе. Кроме того, минувшей ночью система ПВО сбила три беспилотника, а около восьми часов утра уничтожила ещё один БПЛА.