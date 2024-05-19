Второй раз за утро: по всей Белгородской области объявили ракетную опасность

Напомним, что этой ночью ВСУ несколько раз ударили по Белгородской области. Повреждения получил храм Сергия Радонежского в Новооскольском округе и частные дома и авто в Чернянском районе. Кроме того, минувшей ночью система ПВО сбила три беспилотника, а около восьми часов утра уничтожила ещё один БПЛА.