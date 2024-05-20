Жители двух подъездов дома на Щорса в Белгороде пока не смогут вернуться домой

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Как отметила Козлитина, по заключению экспертов, повреждений в доме №55а на улице Щорса в подъезде №1, а также с 4 по 8 подъезды нет. Но при этом есть рекомендации: там, где стояки квартир примыкают к деформационному шву (в первом и четвёртом подъездах), временно не заселят людей до полного демонтажа второго и третьего подъездов.
Гладков отметил, что предварительные заключения экспертов говорят о том, что характер разрушений позволит восстановить дом на месте без сноса оставшихся домов.
Губернатор поручил собрать старших по подъездам и вручить им копии заключения эксперты. Работы выполнят в течение нескольких дней.