Жители двух подъездов дома на Щорса в Белгороде пока не смогут вернуться домой

Как отметила Козлитина, по заключению экспертов, повреждений в доме №55а на улице Щорса в подъезде №1, а также с 4 по 8 подъезды нет. Но при этом есть рекомендации: там, где стояки квартир примыкают к деформационному шву (в первом и четвёртом подъездах), временно не заселят людей до полного демонтажа второго и третьего подъездов.