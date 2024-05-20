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Эксперты подготовили отчёт по разрушенному дому на Щорса в Белгороде

Жители двух подъездов дома на Щорса в Белгороде пока не смогут вернуться домой

20 мая 2024, 06:27
Фото: 1MI

Эксперты подготовили отчёт по разрушенному дому на Щорса в Белгороде

В ходе заседания оперштаба региональный министр строительства Оксана Козлитина озвучила заключение экспертов по оценке дома на улице Щорса. Глава региона Вячеслав Гладков поручил подготовить копии документов и раздать старшим по подъездам.
Сюжет
Щорса

Как отметила Козлитина, по заключению экспертов, повреждений в доме №55а на улице Щорса в подъезде №1, а также с 4 по 8 подъезды нет. Но при этом есть рекомендации: там, где стояки квартир примыкают к деформационному шву (в первом и четвёртом подъездах), временно не заселят людей до полного демонтажа второго и третьего подъездов.

Гладков отметил, что предварительные заключения экспертов говорят о том, что характер разрушений позволит восстановить дом на месте без сноса оставшихся домов.

Губернатор поручил собрать старших по подъездам и вручить им копии заключения эксперты. Работы выполнят в течение нескольких дней.

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#Кристина Семенчук#Щорса#Дом#Новости Белгорода#Подъезд#Белгород#Эксперты#Вячеслав Гладков#Восстановление#Оксана Козлитина#Разрушения
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