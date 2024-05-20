Белгородцы совместными усилиями потушили загоревшиеся из-за атаки ВСУ дома

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Сегодня, 20 мая, село Безымено Грайворонского городского округа пострадало из-за атаки со стороны Украины. Противник выпустил по региону два дрона-камикадзе.
В результате падения и детонации первого из дронов загорелся нежилой дом на окраине села. Взрыв второго дрона привёл к частичному возгоранию домовладения и сильному повреждению кровли. Пожары удалось потушить силами ДПД и жителей.
По известной информации, из белгородцев никто не пострадал.
За сегодняшний день под атаку ВСУ также попали сёла Красное, Новая Таволжанка и город Шебекино. Из мирных жителей никто не ранен. Пострадали ЛЭП, забор, окна в квартирах и фасады зданий.