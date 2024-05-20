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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Из-за атаки ВСУ в белгородском селе загорелись частные дома

Белгородцы совместными усилиями потушили загоревшиеся из-за атаки ВСУ дома

20 мая 2024, 14:02
Фото: 1MI

Из-за атаки ВСУ в белгородском селе загорелись частные дома

Под огнём ВСУ оказалось село в Грайворонском округе. Среди мирных жителей никто не пострадал, однако разрушения зафиксировали в двух частных домах. Подробности произошедшего сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Сегодня, 20 мая, село Безымено Грайворонского городского округа пострадало из-за атаки со стороны Украины. Противник выпустил по региону два дрона-камикадзе.

В результате падения и детонации первого из дронов загорелся нежилой дом на окраине села. Взрыв второго дрона привёл к частичному возгоранию домовладения и сильному повреждению кровли. Пожары удалось потушить силами ДПД и жителей.

По известной информации, из белгородцев никто не пострадал.

За сегодняшний день под атаку ВСУ также попали сёла Красное, Новая Таволжанка и город Шебекино. Из мирных жителей никто не ранен. Пострадали ЛЭП, забор, окна в квартирах и фасады зданий.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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