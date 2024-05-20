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Published Сегодня, 12:07

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Разрушенный во время обстрела подъезд

В уцелевших подъездах на Щорса в Белгороде пострадало остекление в 93 квартирах

20 мая 2024, 12:07
Фото: Мэрия Белгорода
Разрушенный во время обстрела подъезд
Тепловой контур в этих подъездах уже закрыли. В настоящий момент специалисты продолжают проводить замеры. Завершить работу по остеклению планируют до 1 июня. Об этом рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов во время оперсовещания правительства.

В доме на улице Щорса, 55А, где обрушился целый подъезд в результате обстрела, сейчас проходят замеры повреждённого остекления. Как сообщил Валентин Демидов, в уцелевших подъездах повреждения остекления получили 93 квартиры. Всего в доме было повреждено 158 балконов и окон.

Тепловой контур в уцелевших подъездах уже закрыли. Сейчас проводятся замеры. В квартирах, где они уже проведены, с завтрашнего дня начнётся монтаж окон. Работы по остеклению должны завершить до 1 июня.

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#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Окна#Белгород#Балконы#Валентин Демидов#Тепловой контур#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
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