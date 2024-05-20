В уцелевших подъездах на Щорса в Белгороде пострадало остекление в 93 квартирах

В доме на улице Щорса, 55А, где обрушился целый подъезд в результате обстрела, сейчас проходят замеры повреждённого остекления. Как сообщил Валентин Демидов, в уцелевших подъездах повреждения остекления получили 93 квартиры. Всего в доме было повреждено 158 балконов и окон.