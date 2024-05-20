В уцелевших подъездах на Щорса в Белгороде пострадало остекление в 93 квартирах

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В доме на улице Щорса, 55А, где обрушился целый подъезд в результате обстрела, сейчас проходят замеры повреждённого остекления. Как сообщил Валентин Демидов, в уцелевших подъездах повреждения остекления получили 93 квартиры. Всего в доме было повреждено 158 балконов и окон.
Тепловой контур в уцелевших подъездах уже закрыли. Сейчас проводятся замеры. В квартирах, где они уже проведены, с завтрашнего дня начнётся монтаж окон. Работы по остеклению должны завершить до 1 июня.