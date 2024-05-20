ВСУ снова бьют «ольхой»: над Белгородской областью уничтожили четыре воздушной цели

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Сегодня, 20 мая, над территорией Белгородской области около 15:00 сработала система ПВО. Российские военнослужащие уничтожили два реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО «Ольха», и два беспилотных летательных аппарата.
Над каким именно муниципальным образованием сбили воздушные цели, неизвестно. Также в пресс-службе Министерства обороны РФ не сообщили о каких-либо последствиях на земле.
Отметим, что около 11:00 над регионом уже сбивали два снаряда «Ольха» и два БПЛА. Чуть позже, около 13:00, система ПВО уничтожила американскую противорадиолокационную ракету HARM.
ВСУ также обстреливали четыре населённых пункта Шебекинского округа и один — Грайворонского округа. Везде обошлось без пострадавших, но есть разрушения.