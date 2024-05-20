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Два снаряда и два БПЛА уничтожили днём над Белгородской областью

ВСУ снова бьют «ольхой»: над Белгородской областью уничтожили четыре воздушной цели

20 мая 2024, 14:00
Фото: Изображение Midjourney

Два снаряда и два БПЛА уничтожили днём над Белгородской областью

Над регионом продолжает работать система ПВО. На этот раз российские военные уничтожили два снаряда и два БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
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Пво

Сегодня, 20 мая, над территорией Белгородской области около 15:00 сработала система ПВО. Российские военнослужащие уничтожили два реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО «Ольха», и два беспилотных летательных аппарата.

Над каким именно муниципальным образованием сбили воздушные цели, неизвестно. Также в пресс-службе Министерства обороны РФ не сообщили о каких-либо последствиях на земле.

Отметим, что около 11:00 над регионом уже сбивали два снаряда «Ольха» и два БПЛА. Чуть позже, около 13:00, система ПВО уничтожила американскую противорадиолокационную ракету HARM.

ВСУ также обстреливали четыре населённых пункта Шебекинского округа и один — Грайворонского округа. Везде обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Пво#Белгород#Атака ВСУ#Работа ПВО#БПЛА#Ольха
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