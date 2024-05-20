Какие соцвыплаты могут получить белгородцы, чьё имущество пострадало при обстрелах?

Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда Белгородской области, сообщила, что на сегодня собраны практически все заявления от жителей Грайворонского округа на выплату в 10 тыс рублей. В пятницу её получили уже 2573 человека. Сегодня ожидается согласование от МЧС РФ списка граждан ещё на 5350 человек. Грайворонцы с мест проживания, появившихся в перечне после изменений (отмечены на предыдущем слайде на красном фоне), вскоре также получат соцподдержку. Все документы подготовлены. Это 767 человек дополнительно.