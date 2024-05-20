Какие соцвыплаты могут получить белгородцы, чьё имущество пострадало при обстрелах?

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Согласно распоряжению правительства РФ от 19 апреля, в 2024 году Белгородской области выделено 800 млн рублей для оказания соцподдержки белгородцам, которые были вынуждены покинуть места своего проживания.
Выплаты осуществляются по трём направлениям — это единовременная материальная помощь в 10 тыс рублей, единовременная выплата при частичной утрате имущества в 50 тыс рублей и финансовая помощь при полной его утрате в 100 тыс рублей.
Первая категория выплат рассчитана на жителей Грайворонского городского округа, которые имеют регистрацию в населённых пунктах, наиболее подверженным обстрелам со стороны ВСУ. На данный момент список таких пунктов изменён и расширен до 25. Последними туда добавлены посёлок Хотмыжск Грайворонского ГО, а также село Щетиновка в Белгородском районе. К тому же, данная выплата доступна и для жителей обрушившегося дома на Щорса в Белгороде.
Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда Белгородской области, сообщила, что на сегодня собраны практически все заявления от жителей Грайворонского округа на выплату в 10 тыс рублей. В пятницу её получили уже 2573 человека. Сегодня ожидается согласование от МЧС РФ списка граждан ещё на 5350 человек. Грайворонцы с мест проживания, появившихся в перечне после изменений (отмечены на предыдущем слайде на красном фоне), вскоре также получат соцподдержку. Все документы подготовлены. Это 767 человек дополнительно.
В данном списке 1073 жителя дома 55а на улице Щорса. Сегодня собрано уже 308 заявлений и подготовлены документы на выплаты для первых 330 человек, отчиталась Батанова.
В Щетиновке приём заявлений на единовременную меру социальной поддержки начался сегодня. Это возможно сделать и в электронном формате через Госуслуги с помощью «Регионального портала государственных и муниципальных услуг», пояснили на оперсовещании. По плану её получат 1003 жителя Щетиновки.
Соцподдержка белгородцам, которые частично утратили своё имущество в ходе обстрелов, предусмотрена для жителей нескольких населённых пунктов и мест проживания:
Выплату белгородцы также получат в мае. Как это происходит? Сначала необходимо направить запрос в администрацию по месту проживания. Там формируются списки претендентов, которые согласовываются с необходимыми управлениями.
Соцподдержку могут получить белгородцы, которые полностью утратили своё имущество в ходе обстрелов. На неё могут рассчитывать проживающие в селе Сподарюшино и белгородцы, чьё жильё было уничтожено с начала СВО.
Также предполагается доплата в 50 тыс рублей для тех граждан, которые получили соцподдержку в 2022 и 2023 годах по данным обстоятельствам, уточнила министр региональной соцзащиты. Почему? По причине того, что в указанный период объём единовременной меры поддержки составлял не 100 тыс рублей, а 50 тыс рублей.
Кроме того, на оперсовещании правительства Белгородской области обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса, которые пострадали при обстрелах региона со стороны ВСУ. Часть предусмотренных мер также, как и меры соцподдержки граждан, уже осуществляется, а какая-то часть находится на согласовании с правительством РФ. Поддержка подразумевает возмещение ущерба и затрат на оплату труда, субсидий на модернизацию и реконструкцию, льготные микрозаймы, гранты на компенсации налогов и страховых взносов, восстановление деятельности и т. п.