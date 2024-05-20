Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Соцподдержка

Какие соцвыплаты могут получить белгородцы, чьё имущество пострадало при обстрелах?

20 мая 2024, 11:25
Фото: 1MI
Соцподдержка

Пострадавшие от обстрелов белгородцы могут получить выплаты в 10, 50 и 100 тысяч

По приказу правительства РФ от 19 апреля, региону выделили 800 млн рублей на соцподдержку. На данный момент выплату осуществляют в трёх размерах: 10, 50 и 100 тысяч рублей. Сумма зависит от условий, по которым она получается. Это частичная, полная утрата имущества и вынужденно покинутое ПМЖ.

Согласно распоряжению правительства РФ от 19 апреля, в 2024 году Белгородской области выделено 800 млн рублей для оказания соцподдержки белгородцам, которые были вынуждены покинуть места своего проживания.

Какие есть выплаты?

Выплаты осуществляются по трём направлениям — это единовременная материальная помощь в 10 тыс рублей, единовременная выплата при частичной утрате имущества в 50 тыс рублей и финансовая помощь при полной его утрате в 100 тыс рублей.

Меры социальной поддержки для белгородцевМеры социальной поддержки для белгородцев
Меры социальной поддержки для белгородцев
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Выплата 10 000 рублей

Первая категория выплат рассчитана на жителей Грайворонского городского округа, которые имеют регистрацию в населённых пунктах, наиболее подверженным обстрелам со стороны ВСУ. На данный момент список таких пунктов изменён и расширен до 25. Последними туда добавлены посёлок Хотмыжск Грайворонского ГО, а также село Щетиновка в Белгородском районе. К тому же, данная выплата доступна и для жителей обрушившегося дома на Щорса в Белгороде.

Меры социальной поддержки для белгородцевМеры социальной поддержки для белгородцев
Меры социальной поддержки для белгородцев
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Для жителей Грайворонского ГО

Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда Белгородской области, сообщила, что на сегодня собраны практически все заявления от жителей Грайворонского округа на выплату в 10 тыс рублей. В пятницу её получили уже 2573 человека. Сегодня ожидается согласование от МЧС РФ списка граждан ещё на 5350 человек. Грайворонцы с мест проживания, появившихся в перечне после изменений (отмечены на предыдущем слайде на красном фоне), вскоре также получат соцподдержку. Все документы подготовлены. Это 767 человек дополнительно.

Соцподдержка для белгородцев, вынужденных покинуть ПМЖСоцподдержка для белгородцев, вынужденных покинуть ПМЖ
Соцподдержка для белгородцев, вынужденных покинуть ПМЖ
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Для жителей Белгорода и Белгородского района

В данном списке 1073 жителя дома 55а на улице Щорса. Сегодня собрано уже 308 заявлений и подготовлены документы на выплаты для первых 330 человек, отчиталась Батанова.

В Щетиновке приём заявлений на единовременную меру социальной поддержки начался сегодня. Это возможно сделать и в электронном формате через Госуслуги с помощью «Регионального портала государственных и муниципальных услуг», пояснили на оперсовещании. По плану её получат 1003 жителя Щетиновки.

Соцподдержка для жителей села Щетиновка Белгородского района и жильцов дома 55а на Щорса в БелгородеСоцподдержка для жителей села Щетиновка Белгородского района и жильцов дома 55а на Щорса в Белгороде
Соцподдержка для жителей села Щетиновка Белгородского района и жильцов дома 55а на Щорса в Белгороде
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Выплата 50 000 рублей

Соцподдержка белгородцам, которые частично утратили своё имущество в ходе обстрелов, предусмотрена для жителей нескольких населённых пунктов и мест проживания:

  • п. Горьковский
  • с. Козинка
  • с. Заречье-первое
  • с. Заречье-второе
  • с. Глотово
  • с. Мокрая Орловка
  • с. Гора-Подол
  • г. Грайворон
  • с. Замостье
  • с. Головчино
  • с. Дорогощь
  • с. Ивановская Лисица в Грайворонском округе
  • Белгородский район, с. Щетиновка
  • г. Белгород, ул. Щорса, 55а

Выплату белгородцы также получат в мае. Как это происходит? Сначала необходимо направить запрос в администрацию по месту проживания. Там формируются списки претендентов, которые согласовываются с необходимыми управлениями.

Соцподдержка белгородцам при частичной потере имущества при обстрелахСоцподдержка белгородцам при частичной потере имущества при обстрелах
Соцподдержка белгородцам при частичной потере имущества при обстрелах
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Выплата 100 000 рублей

Соцподдержку могут получить белгородцы, которые полностью утратили своё имущество в ходе обстрелов. На неё могут рассчитывать проживающие в селе Сподарюшино и белгородцы, чьё жильё было уничтожено с начала СВО.

Также предполагается доплата в 50 тыс рублей для тех граждан, которые получили соцподдержку в 2022 и 2023 годах по данным обстоятельствам, уточнила министр региональной соцзащиты. Почему? По причине того, что в указанный период объём единовременной меры поддержки составлял не 100 тыс рублей, а 50 тыс рублей.

Соцподдержка белгородцев при полной утрате имуществаСоцподдержка белгородцев при полной утрате имущества
Соцподдержка белгородцев при полной утрате имущества
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Кроме того, на оперсовещании правительства Белгородской области обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса, которые пострадали при обстрелах региона со стороны ВСУ. Часть предусмотренных мер также, как и меры соцподдержки граждан, уже осуществляется, а какая-то часть находится на согласовании с правительством РФ. Поддержка подразумевает возмещение ущерба и затрат на оплату труда, субсидий на модернизацию и реконструкцию, льготные микрозаймы, гранты на компенсации налогов и страховых взносов, восстановление деятельности и т. п.

Читайте также:
Выплаты в 10, 50 и 100 тысяч рублей: кто из белгородцев сможет их получитьЧто ответили в правительстве РФ на просьбу о помощи пострадавшим белгородцам?В Белгородской области создадут рабочую группу для улучшения мер поддержки семей
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Имущество#Новости Белгорода#Выплаты#Соцподдержка#Белгород#Социальная поддержка#Обстрелы
Подпишитесь
Как проходит восстановление обрушившегося дома на Щорса в Белгороде на данный момент?
Сегодня, 08:50
«А в чём проблема?»: Гладков отчитал мэра за сроки восстановления жилья
Сегодня, 07:09
Более 100 белгородских семей из приграничья ещё не определились с новым жильём
Сегодня, 08:20
Шебекино атаковал дрон-камикадзе ВСУ: повреждены две многоэтажки
Сегодня, 06:18
Гладков: Подбор жилья взамен пострадавшего не может длиться вечно
Сегодня, 08:43
Белгородцы смогут сами выбрать себе жильё взамен утраченного из-за обстрелов ВСУ
Сегодня, 07:44
"