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Многодетные семьи

В Белгородской области создадут рабочую группу для улучшения мер поддержки семей

4 марта 2024, 09:49
Фото: 1MI
Многодетные семьи
В России запустят нацпроект «Семья», для участия в котором Белгородская область создаст рабочую группу. Цель — популяризация семейных ценностей и выяснение причин роста количества многодетных семей в регионе, чтобы определить необходимые меры поддержки.
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ЖКХ

В России, по указу президента, запустят нацпроект «Семья». Для участия Белгородской области в проекте на оперативном совещании правительства решили создать рабочую группу, которую возглавит помощник заместителя губернатора области по внутренней политике Ольга Медведева. Проектная группа также рассмотрит возможность проведения двухэтапного форума «Белгородская семья». Первый — муниципальный, второй — региональный. Цель мероприятий — популяризация семейных ценностей.

Губернатор отметил, что в последнее время растёт количество белгородских многодетных семей, однако не везде. Гладков обратился главам муниципалитетов, чтобы узнать причины. По его мнению, решиться на третьего и более ребёнка семьям помогают семейные традиционные ценности, государственная поддержка, региональная, собственный доход. Так, рабочая группа займётся и этим вопросам, чтобы выяснить, что может помочь семьям и «усилить это».

«Семья охватывает практически все этапы жизни. Начиная со сферы здравоохранения и заканчивая ЖКХ. Везде оценка усилий власти очень важна. Возможно, даже определяющая. Поставим две недели на подготовку. Посмотрите, узнайте, посмотрите опыт других регионов», — подытожил Вячеслав Гладков.

Напомним также, что Белгородской области в Год семьи откроют семейные МФЦ. Такое решение — реализация пилотного проекта по всей стране. На территории региона появятся два многофункциональных центра для семей, в Белгороде и Губкине.

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#Город#Общество#Белгородская область#ЖКХ#Рабочая группа#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева#Государственная поддержка#Семейные ценности
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