В Белгородской области создадут рабочую группу для улучшения мер поддержки семей

Губернатор отметил, что в последнее время растёт количество белгородских многодетных семей, однако не везде. Гладков обратился главам муниципалитетов, чтобы узнать причины. По его мнению, решиться на третьего и более ребёнка семьям помогают семейные традиционные ценности, государственная поддержка, региональная, собственный доход. Так, рабочая группа займётся и этим вопросам, чтобы выяснить, что может помочь семьям и «усилить это».