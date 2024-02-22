Гладков: ещё 51 молодая семья получила сертификат на приобретение своего жилья

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях о вручении сертификатов молодым семьям. Благодаря сертификатам 51 семья из восьми муниципалитетов сможет приобрести и построить своё первое жильё.
Это стало возможным благодаря программе «Молодая семья», которая была инициирована президентом России Владимиром Путиным. В Белгородской области программа реализуется с 2005 года. В этом году планируется обеспечить новым жильём 153 молодых пар. На эти нужды в регионе выделили более 265 млн рублей.
Мы очень хотим, чтобы в нашем регионе, несмотря на все трудности, создавались новые семейные союзы, рождались дети, чтобы как можно больше семей становились многодетными. Поэтому всё, что мы сегодня делаем в социальной сфере, экономике, инфраструктурном развитии, реализации жилищных программ, создании комфортной жизненной среды, направлено на это. Кроме того, и на федеральном, и на региональном уровне действует целый комплекс мер поддержки семьи.
Вячеслав Гладков