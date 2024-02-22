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Вручение сертификатов молодым семьям

Гладков: ещё 51 молодая семья получила сертификат на приобретение своего жилья

22 февраля 2024, 06:51
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Вручение сертификатов молодым семьям
51 молодая семья в Белгородской области сможет приобрести своё первое жильё благодаря подаренному сертификату. Глава региона вручил сертификаты семьям из восьми муниципалитетов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях о вручении сертификатов молодым семьям. Благодаря сертификатам 51 семья из восьми муниципалитетов сможет приобрести и построить своё первое жильё.

Это стало возможным благодаря программе «Молодая семья», которая была инициирована президентом России Владимиром Путиным. В Белгородской области программа реализуется с 2005 года. В этом году планируется обеспечить новым жильём 153 молодых пар. На эти нужды в регионе выделили более 265 млн рублей.

Мы очень хотим, чтобы в нашем регионе, несмотря на все трудности, создавались новые семейные союзы, рождались дети, чтобы как можно больше семей становились многодетными. Поэтому всё, что мы сегодня делаем в социальной сфере, экономике, инфраструктурном развитии, реализации жилищных программ, создании комфортной жизненной среды, направлено на это. Кроме того, и на федеральном, и на региональном уровне действует целый комплекс мер поддержки семьи.
Вячеслав Гладков
Вручение сертификатов молодым семьямВручение сертификатов молодым семьям
Вручение сертификатов молодым семьямВручение сертификатов молодым семьям
Вручение сертификатов молодым семьямВручение сертификатов молодым семьям
Вручение сертификатов молодым семьямВручение сертификатов молодым семьям
Вручение сертификатов молодым семьямВручение сертификатов молодым семьям
Вручение сертификатов молодым семьямВручение сертификатов молодым семьям
Вручение сертификатов молодым семьямВручение сертификатов молодым семьям
Вручение сертификатов молодым семьямВручение сертификатов молодым семьям
Вручение сертификатов молодым семьямВручение сертификатов молодым семьям
Вручение сертификатов молодым семьямВручение сертификатов молодым семьям
Вручение сертификатов молодым семьям
Фото: страница Вячеслава Гладкова
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#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Молодая семья#Новое жильё#Александра Склярова#Хорошие новости
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