Гладков: ещё 51 молодая семья получила сертификат на приобретение своего жилья

Это стало возможным благодаря программе «Молодая семья», которая была инициирована президентом России Владимиром Путиным. В Белгородской области программа реализуется с 2005 года. В этом году планируется обеспечить новым жильём 153 молодых пар. На эти нужды в регионе выделили более 265 млн рублей.