В Год семьи в Белгороде и Губкине откроются семейные МФЦ

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В Белгородской области откроются семейные МФЦ в Год семьи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На территории региона появятся два многофункциональных центра для семей.
Как пояснил глава региона, это пилотный проект, который реализуется по всей стране. В Белгородской области для этих целей выбрали две площадки — в Белгороде и Губкине. Семьи в одном месте смогут оформить различные виды помощи — от получения статуса многодетной семьи до оформления социальных выплат.
Уверен, что этот инструмент будет пользоваться популярностью и дальше мы его сможем тиражировать на все муниципальные образования.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, ранее в Белгородской области ещё 51 молодая семья получила сертификат на приобретение своего жилья. Сертификаты вручили семьям из восьми муниципалитетов.