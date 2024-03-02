В Год семьи в Белгороде и Губкине откроются семейные МФЦ

Как пояснил глава региона, это пилотный проект, который реализуется по всей стране. В Белгородской области для этих целей выбрали две площадки — в Белгороде и Губкине. Семьи в одном месте смогут оформить различные виды помощи — от получения статуса многодетной семьи до оформления социальных выплат.