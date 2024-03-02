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В Белгородской области откроются семейные МФЦ

В Год семьи в Белгороде и Губкине откроются семейные МФЦ

2 марта 2024, 07:00
Фото: 1MI

В Белгородской области откроются семейные МФЦ

В таких многофункциональных центрах семьи смогут оформить различные виды помощи. Пилотный проект реализуется по всей стране. В Белгородской области центры откроются в Белгороде и Губкине, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

В Белгородской области откроются семейные МФЦ в Год семьи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На территории региона появятся два многофункциональных центра для семей.

Как пояснил глава региона, это пилотный проект, который реализуется по всей стране. В Белгородской области для этих целей выбрали две площадки — в Белгороде и Губкине. Семьи в одном месте смогут оформить различные виды помощи — от получения статуса многодетной семьи до оформления социальных выплат.

Уверен, что этот инструмент будет пользоваться популярностью и дальше мы его сможем тиражировать на все муниципальные образования.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, ранее в Белгородской области ещё 51 молодая семья получила сертификат на приобретение своего жилья. Сертификаты вручили семьям из восьми муниципалитетов.

Гладков: ещё 51 молодая семья получила сертификат на приобретение своего жилья
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#Белгородская область#Губкин#Касается каждого#Поддержка#Семья#МФЦ#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков
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