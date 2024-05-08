Что ответили в правительстве РФ на просьбу о помощи пострадавшим белгородцам?

На обращение ответили в Министерстве экономического развития России. Из ответа следует, что предоставлять жильё по социальному найму могут только белгородские власти — причём такое жильё они могут дать в регионе, а не за его пределами. Из федерального же бюджета выделили деньги для обеспечения пострадавших белгородцев жильём и питанием.