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Published Сегодня, 13:02

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Updated Сегодня, 13:02

Минэк РФ ответил на призыв ввести новые меры поддержки белгородцев

Что ответили в правительстве РФ на просьбу о помощи пострадавшим белгородцам?

8 мая 2024, 13:02
Фото: Изображение Midjourney

Минэк РФ ответил на призыв ввести новые меры поддержки белгородцев

Ответ пришёл на обращение коммунистов, которые предлагали предоставить пострадавшим при обстрелах белгородцам новые меры поддержки. В Министерстве экономического развития рассказали о сумме, которую выделили на помощь с начала СВО. Подробности рассказали журналисты «Фонаря».

Ранее представители КПРФ обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой помочь жителям Белгородской области, которые из-за обстрелов ВСУ оказались в сложной жизненной ситуации. Коммунисты предлагали предоставить белгородцам ипотечные каникулы по кредитам, организовать доплаты к зарплатам, помогать им переезжать в безопасные регионы, а также упростить зачисление детей в школы и детские сады других регионов.

На обращение ответили в Министерстве экономического развития России. Из ответа следует, что предоставлять жильё по социальному найму могут только белгородские власти — причём такое жильё они могут дать в регионе, а не за его пределами. Из федерального же бюджета выделили деньги для обеспечения пострадавших белгородцев жильём и питанием.

Стало известно, на что были потрачены деньги, выделенные региону в 2023 и 2024 годах:

  • 9,87 млрд рублей ушли на обеспечение жильём тех белгородцев, которые утратили собственное при обстрелах, а также на капитальный ремонт 120 многоквартирных домов и четырёх котельных;
  • 3,77 млрд рублей потратили на единовременные выплаты вынужденно переехавшим из своих домов белгородцам;
  • 789 млн рублей ушли на возмещение расходов размещения в белгородских ПВР россиян и иностранцев за 2022–2024 гг.;
  • 2 млрд рублей выделяли из бюджета Москвы: они ушли на решение жилищного вопроса пострадавших при обстрелах белгородцев.

Доплата же к заработным платам пострадавших жителей, по мнению министерства, некорректна по отношению к другим белгородцам, оставшимся в регионе. Такая мера может привести и к разбалансировке среднемесячных показателей зарплаты.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород#Атака ВСУ
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