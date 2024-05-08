Что ответили в правительстве РФ на просьбу о помощи пострадавшим белгородцам?

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Ранее представители КПРФ обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой помочь жителям Белгородской области, которые из-за обстрелов ВСУ оказались в сложной жизненной ситуации. Коммунисты предлагали предоставить белгородцам ипотечные каникулы по кредитам, организовать доплаты к зарплатам, помогать им переезжать в безопасные регионы, а также упростить зачисление детей в школы и детские сады других регионов.
На обращение ответили в Министерстве экономического развития России. Из ответа следует, что предоставлять жильё по социальному найму могут только белгородские власти — причём такое жильё они могут дать в регионе, а не за его пределами. Из федерального же бюджета выделили деньги для обеспечения пострадавших белгородцев жильём и питанием.
Стало известно, на что были потрачены деньги, выделенные региону в 2023 и 2024 годах:
Доплата же к заработным платам пострадавших жителей, по мнению министерства, некорректна по отношению к другим белгородцам, оставшимся в регионе. Такая мера может привести и к разбалансировке среднемесячных показателей зарплаты.