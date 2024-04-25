В минобре ответили на просьбу о реальной помощи белгородским одиннадцатиклассникам

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Белгородка опубликовала в соцсетях просьбу об оказании реальной помощи выпускникам 11-х классов. По её словам, дети два года не учились полноценно из-за сложившейся оперативной обстановки и всё время находятся в состоянии стресса.
Женщина обратила внимание и на ответы министра образования Андрея Милёхина, который отметил, что отдельным категориям абитуриентов по решению федерального правительства назначается квотирование, и напомнил, что ученик может самостоятельно выбрать формат поступления в вузы.
Так в чём же заключается помощь при поступлении белгородским выпускникам, которые не могут полноценно учиться? То есть областное министерство образования заявляет, что во всём виновато федеральное, а они умывают руки? Вот и донесите до федерального правительства истинную печальную ситуацию с выпускниками и необходимость её исправления! Кто поможет нашим детям? Как им поступать?
задала вопросы белгородка
Министр образования пояснил своё сообщение. Он отметил, что федеральное правительство позволяет белгородским выпускникам поступить в любые вузы страны на особых условиях, а дистанционное обучение, по его словам, нельзя назвать бесполезным.
Один из примеров, о котором мы говорим уже не первый раз: выпускница из села Новая Таволжанка Шебекинского округа, где летом прошлого года была очень сложная оперативная обстановка. Несмотря на дистанционное образование, девушка получила 200 баллов по результатам сдачи двух экзаменов. Если взять итоги прошлого года в целом: из 167 тысячи обучающихся 101 тысяча была на дистанте, 80% детей отказались идти по льготной схеме и выбрали вариант сдачи экзаменов.
Андрей Милёхин
Также чиновник поделился результативностью сдачи ЕГЭ:
В то же время Милёхин отметил, что для белгородцев может быть определён индивидуальный порядок внутренних вступительных испытаний от вуза, как и в прошлом году: «Дети проходили собеседование, которое значительно отличается от сдачи ЕГЭ, самостоятельно выбирая при этом его формат — дистанционный или очный».