В минобре ответили на просьбу о реальной помощи белгородским одиннадцатиклассникам

В то же время Милёхин отметил, что для белгородцев может быть определён индивидуальный порядок внутренних вступительных испытаний от вуза, как и в прошлом году: «Дети проходили собеседование, которое значительно отличается от сдачи ЕГЭ, самостоятельно выбирая при этом его формат — дистанционный или очный».