Стало известно, куда долетели «вампиры» при обстреле Белгородской области

В Белгородском районе в селе Никольское после атаки ВСУ есть повреждения двух частных домов, многоквартирного дома, а также надворной постройки. Есть разрушения в одном доме в Октябрьском и в ещё двух — в Майском. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Также в районе Бочковки FPV-дроном атакован инфраструктурный объект связи.