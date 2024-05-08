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ВСУ за сутки атаковали четыре района Белгородской области

Стало известно, куда долетели «вампиры» при обстреле Белгородской области

8 мая 2024, 11:15
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ за сутки атаковали четыре района Белгородской области

Есть разрушения в домах, промышленных предприятиях. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 7 мая атаковали четыре района в Белгородской области. Есть разрушения в домах, на промпредприятии, повреждён инфраструктурный объект.

Шебекино ВСУ атаковали из РСЗО «Вампир». Есть разрушения на территории двух промышленных предприятий. В селе Новая Таволжанка зафиксировано 12 прилётов. Осколками одного из снарядов выбило окна в частном доме. Под миномётный обстрел в горокруге попал МАПП «Шебекино», а в районе Кошлаково сбили беспилотник.

В Грайворонском горокруге из-за взрыва сгорела хозпостройка в посёлке Горьковский. В селе Мокрая Орловка упал беспилотник, без последствий.

В Белгородском районе в селе Никольское после атаки ВСУ есть повреждения двух частных домов, многоквартирного дома, а также надворной постройки. Есть разрушения в одном доме в Октябрьском и в ещё двух — в Майском. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Также в районе Бочковки FPV-дроном атакован инфраструктурный объект связи.

В Новооскольском городском округе в районе села Яковлевка обнаружены фрагменты БПЛА. Специалисты провели необходимые работы по изъятию обломков.

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