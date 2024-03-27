Ипотечные каникулы, доплаты, правовой статус: Мишустина просят о помощи белгородцам

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
По словам депутата Владимира Исакова, ситуация в Белгородской области продолжает оставаться сложной. Вместе с белгородцами Исаков разработал обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.
Для жителей Белгорода, Грайворонского, Шебекинского и Валуйского округов, а также Краснояружского и Белгородского районов предлагается ввести по заявлению ипотечные каникулы по ранее взятым кредитам с продлением срока платежа, но не с увеличением процентов на сумму отложенных платежей.
Помимо этого, предложено разработать механизм сдачи жилья по соцнайму в соседних регионах для жителей приграничья, которые вынуждены сейчас находиться в ПВР.
«Некоторые населённые пункты стёрты с лица земли, а из-за минирования и продолжающихся обстрелов невозможно начать их восстановление. В связи с чем нахождение жителей данных территорий в ПВР обречено на длительный срок», — следует из документа.
Также предлагается ввести временную доплату к зарплате для вынужденных переселенцев. Кроме того, предлагается переехавших белгородцев обеспечить правовым статусом, который бы позволял устроить ребёнка в детский сад или школу без прописки, получать бесплатно медпомощь и льготные лекарства.
Помимо этого, предложено включить в особую экономическую зону несколько муниципалитетов региона, разработать комплекс мер для поддержки малого и среднего бизнеса.
Подробнее узнать о предлагаемых мерах поддержки можно в документах.