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Депутат Госдумы призвал Мишустина ввести новые меры поддержки белгородцев

Ипотечные каникулы, доплаты, правовой статус: Мишустина просят о помощи белгородцам

27 марта 2024, 09:44
Фото: 1MI

Депутат Госдумы призвал Мишустина ввести новые меры поддержки белгородцев

Вместе с белгородцами Владимир Исаков разработал обращение с предложениями о поддержке местных жителей. Документ направили через фракцию КПРФ председателю правительства России Михаилу Мишустину. Какие меры поддержки предлагается ввести, рассказываем в материале.

По словам депутата Владимира Исакова, ситуация в Белгородской области продолжает оставаться сложной. Вместе с белгородцами Исаков разработал обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Для жителей Белгорода, Грайворонского, Шебекинского и Валуйского округов, а также Краснояружского и Белгородского районов предлагается ввести по заявлению ипотечные каникулы по ранее взятым кредитам с продлением срока платежа, но не с увеличением процентов на сумму отложенных платежей.

Помимо этого, предложено разработать механизм сдачи жилья по соцнайму в соседних регионах для жителей приграничья, которые вынуждены сейчас находиться в ПВР.

«Некоторые населённые пункты стёрты с лица земли, а из-за минирования и продолжающихся обстрелов невозможно начать их восстановление. В связи с чем нахождение жителей данных территорий в ПВР обречено на длительный срок», — следует из документа.

Также предлагается ввести временную доплату к зарплате для вынужденных переселенцев. Кроме того, предлагается переехавших белгородцев обеспечить правовым статусом, который бы позволял устроить ребёнка в детский сад или школу без прописки, получать бесплатно медпомощь и льготные лекарства.

Помимо этого, предложено включить в особую экономическую зону несколько муниципалитетов региона, разработать комплекс мер для поддержки малого и среднего бизнеса.

Подробнее узнать о предлагаемых мерах поддержки можно в документах.

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обращение к Мишустинуобращение к Мишустину
обращение к Мишустину
Фото: страница Владимира Исакова в соцсети
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