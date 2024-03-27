Ипотечные каникулы, доплаты, правовой статус: Мишустина просят о помощи белгородцам

Для жителей Белгорода, Грайворонского, Шебекинского и Валуйского округов, а также Краснояружского и Белгородского районов предлагается ввести по заявлению ипотечные каникулы по ранее взятым кредитам с продлением срока платежа, но не с увеличением процентов на сумму отложенных платежей.