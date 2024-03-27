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Банки удовлетворили обращения 285 белгородцев об изменений условий кредита

Пострадавшим от обстрелов белгородцам списывают кредиты и меняют условия договоров

27 марта 2024, 06:56
Фото: 1MI

Банки удовлетворили обращения 285 белгородцев об изменений условий кредита

Об этом сообщил во время вечернего прямого эфира губернатор Вячеслав Гладков. 27 погибшим белгородцам банки уже списали кредиты.

Будут ли белгородцам списывать долги и оформлять кредитные каникулы? По словам губернатора, вопросами об изменении условий кредитных договоров банки начали заниматься ещё с середины 2023 года, когда были усиленные обстрелы Шебекинского горокруга.

С июня 2023 года банками и микрофинансовыми организациями от жителей приграничья получено 12 тыс. обращений, из которых 10 тыс. удовлетворено. С начала 2024 в кредитные организации поступило 684 обращения, из которых удовлетворено 285. Полностью списаны кредитные задолженности 27 погибших.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также глава региона сообщил, что списки погибших и пострадавших при обстрелах направят банкам, которые работают на территории региона. Они в индивидуальном порядке будут принимать решение. О результатах этой работы сообщат дополнительно.

«Убеждён, что и на федеральном уровне, потому что видим, какое внимание проявляется, будет принято системное решение», — добавил губернатор.

Напомним, что накануне Совкомбнак и Хоум Банк сообщили, что единоразово спишут все кредиты пострадавшим при обстрелах жителям приграничных регионов России. Помимо этого, адресную помощь оказывают Альфа-Банк и Тинькофф.

Какие банки готовы оказать адресную помощь или списать кредиты белгородцев?
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#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#Новости Белгорода#Кредиты#Банки#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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