Пострадавшим от обстрелов белгородцам списывают кредиты и меняют условия договоров

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Будут ли белгородцам списывать долги и оформлять кредитные каникулы? По словам губернатора, вопросами об изменении условий кредитных договоров банки начали заниматься ещё с середины 2023 года, когда были усиленные обстрелы Шебекинского горокруга.
С июня 2023 года банками и микрофинансовыми организациями от жителей приграничья получено 12 тыс. обращений, из которых 10 тыс. удовлетворено. С начала 2024 в кредитные организации поступило 684 обращения, из которых удовлетворено 285. Полностью списаны кредитные задолженности 27 погибших.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона сообщил, что списки погибших и пострадавших при обстрелах направят банкам, которые работают на территории региона. Они в индивидуальном порядке будут принимать решение. О результатах этой работы сообщат дополнительно.
«Убеждён, что и на федеральном уровне, потому что видим, какое внимание проявляется, будет принято системное решение», — добавил губернатор.
Напомним, что накануне Совкомбнак и Хоум Банк сообщили, что единоразово спишут все кредиты пострадавшим при обстрелах жителям приграничных регионов России. Помимо этого, адресную помощь оказывают Альфа-Банк и Тинькофф.