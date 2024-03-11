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Деньги

Белгородцы должны банкам в среднем 332 тысячи рублей

11 марта 2024, 07:13
Фото: Изображение Midjourney
Деньги

Белгородская область стала 20-й в рейтинге по закредитованности населения

В общем списке среди регионов Центрального Черноземья выше Белгородской области оказалась только Липецкая. Рейтинг представило РИА «Новости».
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Рейтинг

Белгородская область заняла 20-е место в рейтинге по уровню закредитованности населения. Показатель на начало года составил 58,8%. В среднем белгородцы должны банкам 332 тыс. рублей.

Средний уровень долга в регионе с 2023 года вырос на 63,9 тыс. рублей.

Что касается других регионов Центрального Черноземья, то Липецкая область находится на 17-м месте рейтинга. Уровень закредитованности в области составляет 57,6%. В среднем жители Липецкой области должны банкам 316 тыс. рублей.

Воронежская область находится на 30-м месте с уровнем закредитованности в 62%. Воронежцы должны банкам около 345 тыс. рублей.

Курская область занимает 31-е место рейтинга по уровню закредитованности населения (62%). В среднем жители Курской области должны банкам 343 тыс. рублей.

Тамбовская область стала 36-м регионов по уровню закредитованности — 64,4%. В среднем местные жители должны банкам 300 тыс. рублей.

Больше всего долгов перед банками у жителей Тувы и Калмыкии, а меньше всего — у жителей Ингушетии и Крыма.

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#Белгородская область#Экономика#Кредит#Рейтинг#Новости Белгорода#Банки#Белгород#Алина Харина
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