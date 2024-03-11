Белгородцы должны банкам в среднем 332 тысячи рублей

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Белгородская область заняла 20-е место в рейтинге по уровню закредитованности населения. Показатель на начало года составил 58,8%. В среднем белгородцы должны банкам 332 тыс. рублей.
Средний уровень долга в регионе с 2023 года вырос на 63,9 тыс. рублей.
Что касается других регионов Центрального Черноземья, то Липецкая область находится на 17-м месте рейтинга. Уровень закредитованности в области составляет 57,6%. В среднем жители Липецкой области должны банкам 316 тыс. рублей.
Воронежская область находится на 30-м месте с уровнем закредитованности в 62%. Воронежцы должны банкам около 345 тыс. рублей.
Курская область занимает 31-е место рейтинга по уровню закредитованности населения (62%). В среднем жители Курской области должны банкам 343 тыс. рублей.
Тамбовская область стала 36-м регионов по уровню закредитованности — 64,4%. В среднем местные жители должны банкам 300 тыс. рублей.
Больше всего долгов перед банками у жителей Тувы и Калмыкии, а меньше всего — у жителей Ингушетии и Крыма.