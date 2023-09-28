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Покрыть дефицит: Белгород берёт кредит на 600 млн рублей

Покрыть дефицит: Белгород берёт кредит на 600 млн рублей

28 сентября 2023, 11:34
Фото: 1MI
Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода ищет на госзакупках того, кто даст городу в долг 600 млн рублей. Цена вопроса — 84 млн рублей.

В мэрии Белгорода хотят направить полученные в заём 600 млн рублей на покрытие дефицита бюджета и погашение других долгов. Услугу оценивают в максимум 84 млн рублей, а предоставить её должен банк, предложивший лучшие условия.

Разместили заявку на сайте госуслуг 26 сентября. Срок окончания подачи заявок — 11 октября этого года.

Что касается срока по кредиту, то он составляет 365 дней с момента заключения контракта. Деньги должны быть потрачены исключительно на покрытие дефицита бюджета городского округа. Отдельное внимание уделили выбору валюты.

Все платежи в погашение обязательств заёмщика перед банком, включая погашение основного долга по кредиту, оплату заёмщиком процентов за пользование кредитом, будут осуществляться заёмщиком в рублях.
документы госзакупок

После начала спецоперации Белгородская область попала в топ-3 регионов в Центральном Черноземье, где наблюдается снижение доходов. Дефицит бюджета Белгородской области и вовсе в 2022 году оказался самым высоким в стране.

Белгородский минфин взял кредиты на 5 млрд рублей для погашения дефицита бюджета
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#Белгородская область#Кредит#Дефицит#Госуслуги#Банк#Госзакупки#Эксклюзив#Мэрия#Белгород#Артем Черненко
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