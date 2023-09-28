Покрыть дефицит: Белгород берёт кредит на 600 млн рублей

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В мэрии Белгорода хотят направить полученные в заём 600 млн рублей на покрытие дефицита бюджета и погашение других долгов. Услугу оценивают в максимум 84 млн рублей, а предоставить её должен банк, предложивший лучшие условия.
Разместили заявку на сайте госуслуг 26 сентября. Срок окончания подачи заявок — 11 октября этого года.
Что касается срока по кредиту, то он составляет 365 дней с момента заключения контракта. Деньги должны быть потрачены исключительно на покрытие дефицита бюджета городского округа. Отдельное внимание уделили выбору валюты.
Все платежи в погашение обязательств заёмщика перед банком, включая погашение основного долга по кредиту, оплату заёмщиком процентов за пользование кредитом, будут осуществляться заёмщиком в рублях.
документы госзакупок
После начала спецоперации Белгородская область попала в топ-3 регионов в Центральном Черноземье, где наблюдается снижение доходов. Дефицит бюджета Белгородской области и вовсе в 2022 году оказался самым высоким в стране.