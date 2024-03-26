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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Банки заметили просьбы белгородцев пойти им навстречу из-за сложной ситуации

Какие банки готовы оказать адресную помощь или списать кредиты белгородцев?

26 марта 2024, 12:53
Фото: Изображение Midjourney

Банки заметили просьбы белгородцев пойти им навстречу из-за сложной ситуации

Совкомбанк заявил о том, что готов единоразово списать кредиты. Помимо этого, адресную помощь белгородцам начали оказывать Альфа-Банк и Тинькофф.

Совкомбнак и Хоум Банк единоразово спишут все кредиты пострадавшим при обстрелах жителям приграничных регионов России. Кредиты спишут у клиентов банков, погибших и получивших тяжёлые ранения при артобстрелах или атаках БПЛА. Поддержка будет распространяться на ближайших родственников: родителей, супругов, которые проживают совместно с клиентом.

Решение банки будут принимать на основании официальных опубликованных списков, а при их отсутствии — на основании документов, которые предоставят клиенты или их родственники. Заявление на списание задолженностей можно подать до 30 апреля 2024 года.

Напомним, что ранее РБК сообщил, что Совкомбанк до конца года намерен приобрести Хоум банк.

Кроме того, адресную помощь жителям Белгородской области начали оказывать Альфа-Банк и Тинькофф, пишут в Telegram-канале «КБ. Экономика». В том числе речь шла о снижении суммы платежей.

Фото: Telegram-канал «КБ. Экономика»
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#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#Банк#Новости Белгорода#Кредиты#Белгород#Алина Харина
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