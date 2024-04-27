Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Белгородские бизнесмены недовольны списком получателей помощи при обстрелах

Белгородский бизнес просит разъяснить, как определяли получателей материальной помощи

27 апреля 2024, 11:28
Фото: Изображение Midjourney

Белгородские бизнесмены недовольны списком получателей помощи при обстрелах

На днях был опубликован список ОКВЭДов, которые могут рассчитывать на материальную помощь. Не все белгородцы остались довольны этим перечнем.

Белгородцы просят разъяснить, как формировался список наиболее пострадавших от обстрелов предпринимательских сфер. Так, одна из местных жительниц интересуется, кто занимался рассмотрением и по каким критериям отбирались виды экономической деятельности, которые получат помощь. Женщина также спросила, почему деятельность туристических агентств оказалась не в списке пострадавших.

В региональном министерстве промышленности и экономического развития ответили, что формирование списка ОКВЭДов в рамках дополнительной меры поддержки базировалось на предложениях, которые поступали от региональных предпринимательских сообществ.

Однако вопросов у белгородцев меньше не стало. Некоторые ответили, что их ОКВЭД тоже был указан в обращении, но в итоговом списке его не оказалось.

Тему также поднял Telegram-канал «Электромир Максимова». В посте автора указывается, что меры поддержки получат предприниматели всего 15 ОКВЭДов, тогда как в обращении от предпринимателей было в три раза больше кодов.

«И это вызвало очень много вопросов! Например, поддержку получат продавцы красок и обоев, но не получат продавцы других стройматериалов. В частности, нам — продавцам электроматериалов — поддержка не положена. Это как? Люди сметают с полок кирпич, сантехнику, отопление и электропроводку, а потом: „Ой, а вот клеить обои и красить стены не будем! А то мало ли что!"» — пишет канал.

Также «Электромир Максимова» опубликовал комментарии, которые поступают от предпринимателей. Местные жители пишут, что розничная торговля текстилем и одеждой попали в список, а обувь — нет, отделочные материалы вошли в список, а детские игрушки — нет.

«Вот например, по 86 (здравоохранению) выбрали только 86.21 — общая врачебная практика и 86.23 — стоматологическая практика. А почему не включили 86.22 — специальная врачебная практика? Ведь они тоже пострадали. Аптечный розничный сектор вообще не включён. Да, многие аптеки работали, но с перебоями. А есть и те аптеки, которые находятся в больших торговых центрах, совсем не работали», — приводит канал комментарий.

Напомним, что на поддержку субъектов МСП, а также промышленных предприятий, которые пострадали при обстрелах, было направлено около 1,2 млрд рублей. Ранее мы уже писали, какие предприятия получат средства, как их получить и куда обращаться.

Фото: Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области
Выплаты бизнесу в Белгородской области: кто и на что может рассчитывать
Узнать подробнее
Читайте также:
Выплаты бизнесу в Белгородской области: кто и на что может рассчитыватьМишустин поручил довести выплаты пострадавшим белгородцам «быстро и без проволочек»Стало известно, сколько денег получат пострадавшие от обстрелов белгородцы и бизнес
#Алина Харина#Белгородская область#Экономика#Бизнес#Новости Белгорода#Белгород#Меры поддержки
Подпишитесь
Дрон-камикадзе упал и взорвался под Белгородом: ранены подросток и четверо взрослых
Сегодня, 09:57
145 уехавших в лагеря белгородских школьников попали в больницы
Сегодня, 08:00
Суд частично удовлетворил требования «Русагро» к Зотову и АО «Русский металл»
Сегодня, 11:45
«В такси дешевле»: будут ли повышать стоимость проезда в автобусах до 42 рублей?
Сегодня, 10:19
Судебное заседание по делу экс-директора цемзавода Андросова перенесли из-за болезни
Сегодня, 08:48
"