Белгородский бизнес просит разъяснить, как определяли получателей материальной помощи

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Белгородцы просят разъяснить, как формировался список наиболее пострадавших от обстрелов предпринимательских сфер. Так, одна из местных жительниц интересуется, кто занимался рассмотрением и по каким критериям отбирались виды экономической деятельности, которые получат помощь. Женщина также спросила, почему деятельность туристических агентств оказалась не в списке пострадавших.
В региональном министерстве промышленности и экономического развития ответили, что формирование списка ОКВЭДов в рамках дополнительной меры поддержки базировалось на предложениях, которые поступали от региональных предпринимательских сообществ.
Однако вопросов у белгородцев меньше не стало. Некоторые ответили, что их ОКВЭД тоже был указан в обращении, но в итоговом списке его не оказалось.
Тему также поднял Telegram-канал «Электромир Максимова». В посте автора указывается, что меры поддержки получат предприниматели всего 15 ОКВЭДов, тогда как в обращении от предпринимателей было в три раза больше кодов.
«И это вызвало очень много вопросов! Например, поддержку получат продавцы красок и обоев, но не получат продавцы других стройматериалов. В частности, нам — продавцам электроматериалов — поддержка не положена. Это как? Люди сметают с полок кирпич, сантехнику, отопление и электропроводку, а потом: „Ой, а вот клеить обои и красить стены не будем! А то мало ли что!"» — пишет канал.
Также «Электромир Максимова» опубликовал комментарии, которые поступают от предпринимателей. Местные жители пишут, что розничная торговля текстилем и одеждой попали в список, а обувь — нет, отделочные материалы вошли в список, а детские игрушки — нет.
«Вот например, по 86 (здравоохранению) выбрали только 86.21 — общая врачебная практика и 86.23 — стоматологическая практика. А почему не включили 86.22 — специальная врачебная практика? Ведь они тоже пострадали. Аптечный розничный сектор вообще не включён. Да, многие аптеки работали, но с перебоями. А есть и те аптеки, которые находятся в больших торговых центрах, совсем не работали», — приводит канал комментарий.
Напомним, что на поддержку субъектов МСП, а также промышленных предприятий, которые пострадали при обстрелах, было направлено около 1,2 млрд рублей. Ранее мы уже писали, какие предприятия получат средства, как их получить и куда обращаться.