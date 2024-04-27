Белгородский бизнес просит разъяснить, как определяли получателей материальной помощи

«И это вызвало очень много вопросов! Например, поддержку получат продавцы красок и обоев, но не получат продавцы других стройматериалов. В частности, нам — продавцам электроматериалов — поддержка не положена. Это как? Люди сметают с полок кирпич, сантехнику, отопление и электропроводку, а потом: „Ой, а вот клеить обои и красить стены не будем! А то мало ли что!"» — пишет канал.