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Posted Вчера, 20:39

Published Вчера, 20:39

Modified Вчера, 20:41

Updated Вчера, 20:41

Гладков разъяснил вопрос с выплатами для белгородцев, пострадавшим при обстрелах

Стало известно, сколько денег получат пострадавшие от обстрелов белгородцы и бизнес

22 апреля 2024, 20:39
Фото: 1MI

Гладков разъяснил вопрос с выплатами для белгородцев, пострадавшим при обстрелах

Белгородская область получит более 2 млрд рублей на помощь пострадавшим от обстрелов белгородцам и предприятиям. Подробности рассказал Вячеслав Гладков.
Сюжет
Выплаты

Пострадавшим от обстрелов белгородцам выплатят по 10, 50 и 100 тыс. рублей.

10 тыс. рублей на каждого члена семьи получат жители, проживающие в часто обстреливаемых населённых пунктах Грайворонского округа: Грайворон, Новостроевка-1,2, Сподарюшино, Мокрая Орловка, Пороз, Дроновка, Горьковский, Луговка, Масычево, Рождественка, Совхозное, Замостье, Головчино, Казачок, Доброполье, Байрак, Понуры, Козинка, Гора-Подол, Заречье-1 и 2, Глотово.

Выплату направят жителям, которые были зарегистрированы в этих посёлках и сёлах по состоянию на 19 марта.

Белгородцы, которые частично утратили имущество, получат по 50 тыс. рублей. Помимо этого, в области впервые начнут выплачивать по 100 тыс. рублей за полную утрату имущества. Потратить их можно будет только на те цели, которые будут указаны в заявлении.

Также известно, что 987 млн рублей получат пострадавшие от обстрелов предприятия Шебекинского округа, сумма ущерба которых превышает 100 млн рублей.

264 млн рублей выделят предприятиям малого и среднего бизнеса в сфере потребительского рынка и ИП, которые работают в Белгороде, Шебекинском и Грайворонском округах, а также в следующих населённых пунктах Белгородского района: Октябрьский, Беловское, Бессоновка, Головино, Разумное, Дубовое, Красный Октябрь, Крутой Лог, Майский, Малиновка, Никольское, Таврово, Щетиновка, Ясные Зори.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Имущество#Бизнес#Предприятия#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков
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