Стало известно, сколько денег получат пострадавшие от обстрелов белгородцы и бизнес

Белгородцы, которые частично утратили имущество, получат по 50 тыс. рублей. Помимо этого, в области впервые начнут выплачивать по 100 тыс. рублей за полную утрату имущества. Потратить их можно будет только на те цели, которые будут указаны в заявлении.