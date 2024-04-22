Стало известно, сколько денег получат пострадавшие от обстрелов белгородцы и бизнес

Posted Вчера, 20:39
Published Вчера, 20:39
Modified Вчера, 20:41
Updated Вчера, 20:41
Пострадавшим от обстрелов белгородцам выплатят по 10, 50 и 100 тыс. рублей.
10 тыс. рублей на каждого члена семьи получат жители, проживающие в часто обстреливаемых населённых пунктах Грайворонского округа: Грайворон, Новостроевка-1,2, Сподарюшино, Мокрая Орловка, Пороз, Дроновка, Горьковский, Луговка, Масычево, Рождественка, Совхозное, Замостье, Головчино, Казачок, Доброполье, Байрак, Понуры, Козинка, Гора-Подол, Заречье-1 и 2, Глотово.
Выплату направят жителям, которые были зарегистрированы в этих посёлках и сёлах по состоянию на 19 марта.
Белгородцы, которые частично утратили имущество, получат по 50 тыс. рублей. Помимо этого, в области впервые начнут выплачивать по 100 тыс. рублей за полную утрату имущества. Потратить их можно будет только на те цели, которые будут указаны в заявлении.
Также известно, что 987 млн рублей получат пострадавшие от обстрелов предприятия Шебекинского округа, сумма ущерба которых превышает 100 млн рублей.
264 млн рублей выделят предприятиям малого и среднего бизнеса в сфере потребительского рынка и ИП, которые работают в Белгороде, Шебекинском и Грайворонском округах, а также в следующих населённых пунктах Белгородского района: Октябрьский, Беловское, Бессоновка, Головино, Разумное, Дубовое, Красный Октябрь, Крутой Лог, Майский, Малиновка, Никольское, Таврово, Щетиновка, Ясные Зори.