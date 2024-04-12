Белгородцы массово требуют выплат из-за обстрелов. Что отвечает оперштаб?

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Одна из жительниц Грайворонского округа рассказала, что из-за оперативной обстановки уже месяц проживает за пределами района. Женщина интересуется, будет ли грайворонцам оказана финансовая поддержка в виде выплат.
«Все те меры поддержки, которые вы придумали, на мою семью не распространяются, кроме сухпайка. У нас с мужем двое детей, младшему ребёнку 10 месяцев, жить в ПВР не представляем возможным. Из-за обстрелов увезти с собой всё необходимое для жизни мы, естественно, не смогли, всё пришлось покупать. Нас, таких семей, в районе огромное количество», — написала женщина.
Другая женщина рассказала, что уехать не смогла, потому что переживает за дом и животных: «Сидим без работы. Как платить кредиты? Рассрочка не устраивает».
На обращения женщин ответил оперштаб. Управление сообщает, что область уже работает с правительством РФ над решением вопроса. Для того, чтобы получить бюджетные деньги, нужно обоснование.
Очень надеемся, что на следующей неделе уже появится более конкретная информация и мы обязательно её до всех доведем. Не переживайте, поддержка нашего региона со стороны президента РФ и правительства как всегда максимальная, и выплаты, безусловно, будут.
оперштаб
Напомним, что сейчас грайворонцы могут получить компенсацию за съём жилья. Соответствующую тему также подняли местные жители под постом губернатора.
Глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев напомнил, что жителям предоставляется компенсация арендной платы за съём жилья на территории области. Для получения компенсации необходимо обратиться в управление соцзащиты населения или в МФЦ по месту съёма жилья и написать заявление на основе договора аренды.
Компенсацию получат те, у кого повреждено или разрушено жильё, а также те, кто не может вернуться домой из-за ежедневных обстрелов.