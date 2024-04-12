Белгородцы массово требуют выплат из-за обстрелов. Что отвечает оперштаб?

«Все те меры поддержки, которые вы придумали, на мою семью не распространяются, кроме сухпайка. У нас с мужем двое детей, младшему ребёнку 10 месяцев, жить в ПВР не представляем возможным. Из-за обстрелов увезти с собой всё необходимое для жизни мы, естественно, не смогли, всё пришлось покупать. Нас, таких семей, в районе огромное количество», — написала женщина.