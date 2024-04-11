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ПВР

Более тысячи эвакуированных белгородцев находятся в ПВР

11 апреля 2024, 07:05
Фото: 1MI
ПВР

Около 40 эвакуированных белгородцев нашли работу на ярмарке вакансий в ПВР

Сейчас в пунктах временного размещения Старого Оскола проживают жители Грайворонского округа, Белгорода и Шебекинского округа. Для них провели ярмарку вакансий, где было представлено более 300 предложений о трудоустройстве, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В ПВР Старого Оскола сейчас проживают более тысячи человек из Грайворонского и Шебекинского округов, а также Белгорода. Эвакуированным жителям помогли с временным трудоустройством. Людям предложили более 300 вакансий, которые есть на предприятиях Старого Оскола.

Около 40 человек приняли решение о трудоустройстве.

Мне кажется, это было правильное решение, потому что, если есть возможность работать, нужно устраиваться на временные работы, а как только успокоится, будем, конечно, возвращаться в свои родные дома.
Вячеслав Гладков
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#Общество#Старый Оскол#Новости Белгорода#Новости Старого Оскола#Ярмарка вакансий#Белгород#Грайворонский горокруг#Алина Харина#Шебекинский горокруг#Пвр#Пункты ПВР
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