Более тысячи эвакуированных белгородцев находятся в ПВР

В ПВР Старого Оскола сейчас проживают более тысячи человек из Грайворонского и Шебекинского округов, а также Белгорода. Эвакуированным жителям помогли с временным трудоустройством. Людям предложили более 300 вакансий, которые есть на предприятиях Старого Оскола.