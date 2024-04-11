Более тысячи эвакуированных белгородцев находятся в ПВР

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В ПВР Старого Оскола сейчас проживают более тысячи человек из Грайворонского и Шебекинского округов, а также Белгорода. Эвакуированным жителям помогли с временным трудоустройством. Людям предложили более 300 вакансий, которые есть на предприятиях Старого Оскола.
Около 40 человек приняли решение о трудоустройстве.
Мне кажется, это было правильное решение, потому что, если есть возможность работать, нужно устраиваться на временные работы, а как только успокоится, будем, конечно, возвращаться в свои родные дома.
Вячеслав Гладков