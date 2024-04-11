Белгородцев попросили не отвозить самостоятельно вещи в ПВР после скандала с пакетами

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков призвал белгородцев не отвозить вещи для эвакуированных в пункты временного размещения самостоятельно. Для сбора помощи были открыты специальные центры. Там волонтёры распределяют вещи по потребностям, ведут учёт и сортируют.
В настоящий момент эвакуированные жители нуждаются в средствах личной гигиены, памперсах (для взрослых и детей), пелёнках, полотенцах, постельном белье, подушках, одежде и обуви. Чесноков подчеркнул, что вещи должны быть новыми.
Напомним, что ранее белгородцы жаловались на организацию помощи в ПВР. Сообщалось, что вещи грайворонцам привезли в мусорных мешках, после чего вся одежда вывалилась на землю.