Белгородцев попросили не отвозить самостоятельно вещи в ПВР после скандала с пакетами

Передать вещи в ПВР белгородцы могут через центр приёма гуманитарной помощи

Привозить можно полотенца, средства личной гигиены, одежду. А вот продукты питания не примут, напомнил глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков. Ранее в ПВР пожаловались, что некоторые привезли одежду в мусорных мешках и оставили их на земле.