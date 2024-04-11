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Published Сегодня, 13:20

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ПВР

Белгородцев попросили не отвозить самостоятельно вещи в ПВР после скандала с пакетами

11 апреля 2024, 13:20
Фото: 1MI
ПВР

Передать вещи в ПВР белгородцы могут через центр приёма гуманитарной помощи

Привозить можно полотенца, средства личной гигиены, одежду. А вот продукты питания не примут, напомнил глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков. Ранее в ПВР пожаловались, что некоторые привезли одежду в мусорных мешках и оставили их на земле.

Глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков призвал белгородцев не отвозить вещи для эвакуированных в пункты временного размещения самостоятельно. Для сбора помощи были открыты специальные центры. Там волонтёры распределяют вещи по потребностям, ведут учёт и сортируют.

В настоящий момент эвакуированные жители нуждаются в средствах личной гигиены, памперсах (для взрослых и детей), пелёнках, полотенцах, постельном белье, подушках, одежде и обуви. Чесноков подчеркнул, что вещи должны быть новыми.

Напомним, что ранее белгородцы жаловались на организацию помощи в ПВР. Сообщалось, что вещи грайворонцам привезли в мусорных мешках, после чего вся одежда вывалилась на землю.

Фото: страница Андрея Чеснокова в соцсети
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Гуманитарная помощь#Новости Старого Оскола#Белгород#Пункты ПВР
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