Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Белгородцы пожаловались на организацию помощи в ПВР Старого Оскола

«Из людей сделали бомжей»: белгородцам в ПВР привезли одежду в мусорных мешках

10 апреля 2024, 07:47
Фото: 1MI

Белгородцы пожаловались на организацию помощи в ПВР Старого Оскола

Помощь, организованная для жителей Грайворонского округа, не понравилась белгородцам. Девушка сообщила, что вещи им привезли в мусорных мешках, после чего вся одежда вывалилась на землю. В оперштабе жалобу белгородки поддержали.

Жительница Белгородской области рассказала, что её родственники проживали в Грайворонском городском округе, но после участившихся обстрелов со стороны Украины выехали и поселились в пункте временного размещения в Старом Осколе. По её словам, условия для жизни в ПВР недостаточно хорошие.

Девушка добавила, что ранее им предоставляли использованные вещи для ношения, новые с бирками до них так и не дошли.

Это всё умалчивалось и терпелось. Надеялись, что скоро все вернутся домой. Но сегодня [9 апреля — прим. ред.] вещи привезли в мусорных пакетах и просто выставили их на тротуар, вывалили на землю. Люди от безысходности подходили и пытались найти необходимую вещь для себя. Без права выбора в такой тяжёлой ситуации из людей сделали бомжей.
белгородка

Соответствующие видеоматериалы женщина прислала сотрудникам оперштаба Белгорода, которые согласились с тем, что таким образом помощь оказываться не должна. Они пообещали провести разъяснительную беседу.

Ответ оперштаба БелгородаОтвет оперштаба Белгорода
Ответ оперштаба Белгорода
Фото: страница Вячеслава Гладкова
В Белгород и Шебекино можно: у переселенцев из ПВР появилась возможность уехать домой
Узнать подробнее
Читайте также:
Куда обращаться, если хочется выехать из Белгорода в ПВР?Волонтёры продолжают искать белгородку из приграничья, ушедшую из ПВРОколо 500 эвакуированных находятся в одном из белгородских ПВР
#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Белгорода#Одежда#Белгород#Грайворонский горокруг#Пвр#Александра Склярова#Пункты ПВР
Подпишитесь
Дома и машины белгородцев атаковали с БПЛА
Сегодня, 09:49
Дрон-камикадзе упал и взорвался под Белгородом, есть разрушения
Сегодня, 09:07
Евгений Савченко установил антирекорд за девять дней в Белгородской областной думе
Сегодня, 07:57
Я по «У»: кто из депутатов навещает заседания белгородской облдумы реже всего?
Сегодня, 09:40
Белгородэнергосбыт предлагает клиентам онлайн
Сегодня, 09:47
"