«Из людей сделали бомжей»: белгородцам в ПВР привезли одежду в мусорных мешках

Жительница Белгородской области рассказала, что её родственники проживали в Грайворонском городском округе, но после участившихся обстрелов со стороны Украины выехали и поселились в пункте временного размещения в Старом Осколе. По её словам, условия для жизни в ПВР недостаточно хорошие.