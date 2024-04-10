«Из людей сделали бомжей»: белгородцам в ПВР привезли одежду в мусорных мешках

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Жительница Белгородской области рассказала, что её родственники проживали в Грайворонском городском округе, но после участившихся обстрелов со стороны Украины выехали и поселились в пункте временного размещения в Старом Осколе. По её словам, условия для жизни в ПВР недостаточно хорошие.
Девушка добавила, что ранее им предоставляли использованные вещи для ношения, новые с бирками до них так и не дошли.
Это всё умалчивалось и терпелось. Надеялись, что скоро все вернутся домой. Но сегодня [9 апреля — прим. ред.] вещи привезли в мусорных пакетах и просто выставили их на тротуар, вывалили на землю. Люди от безысходности подходили и пытались найти необходимую вещь для себя. Без права выбора в такой тяжёлой ситуации из людей сделали бомжей.
белгородка
Соответствующие видеоматериалы женщина прислала сотрудникам оперштаба Белгорода, которые согласились с тем, что таким образом помощь оказываться не должна. Они пообещали провести разъяснительную беседу.