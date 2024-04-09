В Белгород и Шебекино можно: у переселенцев из ПВР появилась возможность уехать домой

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
В ходе прямой линии к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась белгородка Илона. Она рассказала, что сейчас находится в ПВР, но никто не может дать информации, на какой срок можно остаться.
Гладков отметил, что как только обстановка позволит, власти будут предлагать людям вернуться домой. Губернатор добавил, что в пунктах временного размещения на сегодняшний день находятся жители Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Грайворонского округов.
С моей точки зрения в Белгород можно возвращаться сейчас. В Шебекинский округ можно возвращаться сейчас. В Грайворонский округ — всё зависит от того, где находится дом.
Вячеслав Гладков