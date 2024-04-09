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Posted Сегодня, 18:01

Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Гладков рассказал, в какие города можно возвращаться переселенцам из ПВР

В Белгород и Шебекино можно: у переселенцев из ПВР появилась возможность уехать домой

9 апреля 2024, 18:01
Фото: 1MI

Гладков рассказал, в какие города можно возвращаться переселенцам из ПВР

К главе региона обратились переселенцы, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения из-за обстрелов. Люди поинтересовались, сколько они могут ещё здесь жить.

В ходе прямой линии к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась белгородка Илона. Она рассказала, что сейчас находится в ПВР, но никто не может дать информации, на какой срок можно остаться.

Гладков отметил, что как только обстановка позволит, власти будут предлагать людям вернуться домой. Губернатор добавил, что в пунктах временного размещения на сегодняшний день находятся жители Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Грайворонского округов.

С моей точки зрения в Белгород можно возвращаться сейчас. В Шебекинский округ можно возвращаться сейчас. В Грайворонский округ — всё зависит от того, где находится дом.
Вячеслав Гладков
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#Дом#Шебекино#Губернатор#Информация#Белгород#Кристина Семенчук#Переселенцы#Обстрелы
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