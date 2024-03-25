«Когда мы вернёмся домой?» Какие вопросы грайворонцы задают властям чаще всего

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Министр Елена Батанова сообщила, что на сегодняшний день из Грайворонского горокруга выехали в другие муниципалитеты области 5457 человек, а в другие субъекты РФ — 905 человек. В ПВР переехали при этом 638 грайворонцев.
Примечательно, но 1465 человек остались в горокруге. Из них 25 — дети.
«Паники, как таковой, у людей нет. Есть определённая тревожность. Это, наверное, ожидаемо в той ситуации, в которой люди находятся. Но нет запроса на длительное пребывание там, где они находятся за пределами горокруга. Ну и, естественно, все задают вопрос: „Когда мы будем возвращаться домой?“» — рассказала Батанова.
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что сразу после этого вопроса идёт вопрос о восстановлении имущества. Глава региона настоял, что нужно продолжить работу в направлении единовременных выплат. Необходимо при этом учитывать опыт Шебекино, а также уделять особое внимание безопасности самообороны и волонтёров.
«Плохо, что люди приняли решение и остались на месте. Их точно бросать никто не будет, будем оказывать необходимую помощь. Но не подставляя под угрозу жизнь других людей», — добавил губернатор.