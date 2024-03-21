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Posted Сегодня, 17:36

Published Сегодня, 17:36

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

Гладков рассказал о ситуации в приграничном округе Белгородской области

Без света и газа: три жителя Грайворона согласились уехать из города. Трое отказались

21 марта 2024, 17:36
Фото: 1MI

Гладков рассказал о ситуации в приграничном округе Белгородской области

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, территория Грайворонского округа продолжает находиться под обстрелами. Люди остались без света и газа. Три человека согласились уехать. Трое отказались.
Сюжет
Обстрел

По данным губернатора, на территории Грайворонского округа продолжаются обстрелы. Главная проблема — отсутствие электроэнергии. Однако пока повлиять на данную ситуацию власти не могут.

Также в округе 21 марта из-за обстрелов был повреждён газопровод. Из-за этого без газа остаются абоненты частных домов в сёлах Дунайка, Мощеное, Рождественка, Пороз и Мокрая Орловка.

Гладков отметил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам, как только позволит оперативная обстановка. Губернатор также добавил, что поговорил с жителями.

Уговорил трёх человек на время уехать из Грайворона, пока ситуация в округе не успокоится. Ещё троих жителей, к сожалению, убедить не удалось.
Вячеслав Гладков
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#Газ#Свет#Грайворон#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#Восстановительные работы#Рождественка#Обстрелы#Аварийные службы
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