Без света и газа: три жителя Грайворона согласились уехать из города. Трое отказались

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
По данным губернатора, на территории Грайворонского округа продолжаются обстрелы. Главная проблема — отсутствие электроэнергии. Однако пока повлиять на данную ситуацию власти не могут.
Также в округе 21 марта из-за обстрелов был повреждён газопровод. Из-за этого без газа остаются абоненты частных домов в сёлах Дунайка, Мощеное, Рождественка, Пороз и Мокрая Орловка.
Гладков отметил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам, как только позволит оперативная обстановка. Губернатор также добавил, что поговорил с жителями.
Уговорил трёх человек на время уехать из Грайворона, пока ситуация в округе не успокоится. Ещё троих жителей, к сожалению, убедить не удалось.
Вячеслав Гладков