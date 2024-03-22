«Горелые запахи и звуки близости фронта»: военкор Коц — о приграничном Грайвороне

Военкор КП Александр Коц побывал в приграничном Грайвороне, который в последнее время всё чаще и чаще попадает под массированный огонь ВСУ. Журналист считает, что в Белгороде к безопасности мирных граждан «формально не относятся ни власти, ни сами жители». За те же остановки авто в неположенных местах во время ракетной опасности, отмечает он, «никому в голову не придет за такое наказывать». По пути в сам Грайворон команда застала транспортировку модульных укрытий в населённый пункт.