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Приграничье

«Горелые запахи и звуки близости фронта»: военкор Коц — о приграничном Грайвороне

22 марта 2024, 18:10
Фото: 1MI
Приграничье

Военкор Коц показал ситуацию в обстреливаемом белгородском Грайвороне

Военкор Александр Коц показал ситуацию в обстреливаемом Грайвороне, где всё ещё остаются мирные жители. Они получают гумпомощь, но пока что остаются без света. Корреспондент отметил работу российских военных, уничтожающих технику и боеприпасы ВСУ., отгоняя ВСУ от границы Белгородской области.
Сюжет
Беженцы

Военкор КП Александр Коц побывал в приграничном Грайвороне, который в последнее время всё чаще и чаще попадает под массированный огонь ВСУ. Журналист считает, что в Белгороде к безопасности мирных граждан «формально не относятся ни власти, ни сами жители». За те же остановки авто в неположенных местах во время ракетной опасности, отмечает он, «никому в голову не придет за такое наказывать». По пути в сам Грайворон команда застала транспортировку модульных укрытий в населённый пункт.

«Ближе к Грайворону через приоткрытое окно в машину проникают горелые запахи и звуки близости фронта. Группировка прикрытия госграницы продолжает круглосуточно кошмарить врага уже на его территории, чтобы поубавить желание лезть на нашу землю», — пишет он.

Семьи с детьми выехали из Грайворона, но на месте всё ещё остаются местные жители, которые не хотят покидать свой дом из-за финансовых проблем или того, что вдали от дома тяжело. В городе нет электричества, но остаются газ и вода, отмечает Александр Коц. Также он отметил работу военных, находящихся рядом с границей в данном районе, отслеживают и уничтожают технику и места хранения боеприпасов ВСУ.

«В подвальном помещении одного из зданий — и небольшой пункт временного размещения, и пункт выдачи гуманитарной помощи. <…> В пакетах — гречка, рис, овсянка, тушенка, галеты, печенье, чай. Здесь же можно подзарядить мобильный телефон — связь в городе местами ещё есть. Тут же можно узнать и об эвакуационных маршрутах. <…> Сегодня принять беженцев отсюда предложила Ярославская область. Около 300 человек уже согласились».

Гуманитарная помощь в Грайворон поставляют общественные организации, волонтёры. Жители города имеют возможность сделать запрос на необходимые вещи и продукты. Но больше всего, пишет военкор, людям нужна поддержка.

«Вот некоторые говорят, мол, мы бомжи. Успокаиваем, говорим, что мы все в одной ситуации, не переживайте, нас не бросают, всё наладится», — рассказала журналисту Дина Трунова, начальник управления культуры и молодёжной политики Грайворонского района.

Александр Коц заявил, что в этом он не сомневается, вспоминая пример Новой Таволжанки, в которой на данный момент восстанавливают дома, соцобъекты, коммуникацию.

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