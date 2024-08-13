Возвращение домой

Губернатор сообщил подробности возвращения домой троих белгородских детей с Украины

Двое мальчиков и их сестра жили у бабушки в Харьковской области с 2021 года. Забрать детей обратно у родителей не получилось. 22 декабря детей вернули в родную семью в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.