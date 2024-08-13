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Возвращение домой

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2024
Белгородцы смогут вернуться в Краснояружский район уже завтра?
13 августа, 16:36
Возвращаться ли в находившийся долгое время под атаками Грайворон? Отвечает Гладков
12 апреля, 16:47
«Когда мы вернёмся домой?» Какие вопросы грайворонцы задают властям чаще всего
25 марта, 11:54
2023
Губернатор сообщил подробности возвращения домой троих белгородских детей с Украины
Двое мальчиков и их сестра жили у бабушки в Харьковской области с 2021 года. Забрать детей обратно у родителей не получилось. 22 декабря детей вернули в родную семью в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
22 декабря 2023, 17:20
Шебекинцев просят выехать из ПВР Белгорода до 17 июля
11 июля 2023, 18:15
Расстрел, лагеря и нищета: истории вернувшихся из-за границы россиян
28 января 2023, 16:26
2022
Белгородцы хотят скорее вернуться домой и выбирают самую красивую ёлку: итоги дня
27 декабря 2022, 16:00
Мобилизованного главу белгородского Союза журналистов вернули домой
Юрий Гусаков не подошёл под критерии, по которым мобилизуют россиян, сообщает «Фонарь».
6 октября 2022, 09:59

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