Белгородцы, чьё имущество пострадало из-за атак ВСУ, получат единовременные выплаты

На оперсовещании правительства Белгородской области сообщили, что к среде текущей недели сформируют списки жителей Грайворонского городского округа, которые пострадали от обстрелов ВСУ. Все они получат единовременные выплаты за потерянное имущество. Это и частичная, и полная потери. Списки и опись создадут отдельно по каждому из муниципалитетов и в зависимости от обстановки.