Белгородцы, чьё имущество пострадало из-за атак ВСУ, получат единовременные выплаты

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
На оперсовещании правительства Белгородской области сообщили, что к среде текущей недели сформируют списки жителей Грайворонского городского округа, которые пострадали от обстрелов ВСУ. Все они получат единовременные выплаты за потерянное имущество. Это и частичная, и полная потери. Списки и опись создадут отдельно по каждому из муниципалитетов и в зависимости от обстановки.
«Потому что понимаем, что в Горьковском, в Козинке, Сподарюшино или, например, в Головчино ситуации были разные. Даже в Козинке и Грайвороне — тоже разные. Понимаем, что ущерб тоже разный у всех. И в зависимости от полученного ущерба должна быть сформирована поддержка», — объяснил губернатор Вячеслав Гладков.
Однако на меры поддержки смогут рассчитывать не только грайворонцы, т. к. и в других муниципалитетах имущество белгородцев пострадало. Белгород, Белгородский район, Шебекинский городской округ и жители других районов могут рассчитывать на выплаты.
«Ни одна семья не должна быть забыта», — подытожили в правительстве.
Кроме того, ещё 12 апреля назвали предварительное количество получившей повреждения недвижимости в Грайворонском горокруге. Это более 830 частных домов, 207 квартир в 16 многоквартирных домах и 33 социальных объекта. Самые серьёзные разрушения обнаружены в Грайвороне, Козинке, Глотово, Мокрой Орловке и Горьковском.