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Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

Разрушения после обстрела, архивное фото

Цифры могут вырасти втрое: в приграничье подсчитали предварительный ущерб от атак ВСУ

12 апреля 2024, 17:21
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела, архивное фото

Гладков объяснил схему восстановления Грайворонского горокруга

Разрушения есть в более чем 800 домах, свыше 200 квартирах, 33 соцобъектах. Определены населённые пункты, где можно приступать к восстановлению. При этом, если с жильём всё понятно, то с соцобъектами придётся разработать порядок приоритетности, заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Названы предварительные данные по разрушениям в приграничном Грайворонском горокруге. Повреждены более 830 частных домов, 207 квартир в 16 МКД, 33 соцобъекта. Больше всего разрушений выявили в Грайвороне, Козинке, Глотово, Мокрой Орловке, Горьковском.

Однако, как показывает практика, после того, как люди вернутся в свои дома и проведут тщательный осмотр, цифры по зафиксированным разрушениям могут увеличиться практически втрое. Из-за забора увидеть все повреждения просто невозможно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

К восстановлению уже можно приступать в сёлах Замостье, Дорогощь, Головчино, Санково, Рождественка, Ивановская Лисица, Дунайка, Безымено, хуторах Масычево и Тополи. Там начитали 121 повреждённое здание. Отремонтировать их должны до 10 мая.

Что касается социальных объектов, на всех зданиях сразу планируют восстановить крыши и окна. А вот с ремонтом внутренней отделки будут работать в порядке приоритетности. В первую очередь восстанавливать в полной мере планируют медучреждения. Школы же из-за дистанта пока отходят на второй план, сообщил губернатор.

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что взрослые жители Грайворона уже могут задуматься над тем, чтобы вернуться домой. Особенно это касается мужчин.

Что же касается выплат тем, кому пришлось бежать из-под обстрелов, правительство решает этот вопрос с федеральными властями, заявили в оперштабе.

Возвращаться ли в находившийся долгое время под атаками Грайворон? Отвечает Гладков
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