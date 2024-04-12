Цифры могут вырасти втрое: в приграничье подсчитали предварительный ущерб от атак ВСУ

Что касается социальных объектов, на всех зданиях сразу планируют восстановить крыши и окна. А вот с ремонтом внутренней отделки будут работать в порядке приоритетности. В первую очередь восстанавливать в полной мере планируют медучреждения. Школы же из-за дистанта пока отходят на второй план, сообщил губернатор.