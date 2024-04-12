Цифры могут вырасти втрое: в приграничье подсчитали предварительный ущерб от атак ВСУ

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Названы предварительные данные по разрушениям в приграничном Грайворонском горокруге. Повреждены более 830 частных домов, 207 квартир в 16 МКД, 33 соцобъекта. Больше всего разрушений выявили в Грайвороне, Козинке, Глотово, Мокрой Орловке, Горьковском.
Однако, как показывает практика, после того, как люди вернутся в свои дома и проведут тщательный осмотр, цифры по зафиксированным разрушениям могут увеличиться практически втрое. Из-за забора увидеть все повреждения просто невозможно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
К восстановлению уже можно приступать в сёлах Замостье, Дорогощь, Головчино, Санково, Рождественка, Ивановская Лисица, Дунайка, Безымено, хуторах Масычево и Тополи. Там начитали 121 повреждённое здание. Отремонтировать их должны до 10 мая.
Что касается социальных объектов, на всех зданиях сразу планируют восстановить крыши и окна. А вот с ремонтом внутренней отделки будут работать в порядке приоритетности. В первую очередь восстанавливать в полной мере планируют медучреждения. Школы же из-за дистанта пока отходят на второй план, сообщил губернатор.
Ранее Вячеслав Гладков заявил, что взрослые жители Грайворона уже могут задуматься над тем, чтобы вернуться домой. Особенно это касается мужчин.
Что же касается выплат тем, кому пришлось бежать из-под обстрелов, правительство решает этот вопрос с федеральными властями, заявили в оперштабе.