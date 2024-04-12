Возвращаться ли в находившийся долгое время под атаками Грайворон? Отвечает Гладков

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
В Сети не раз появлялись вопросы о том, когда можно будет вернуться в Грайворон. Затронули эту тему и во время прямого эфира с губернатором 12 апреля.
С моей точки зрения, уже можно думать об этом. Тем, кто готов (в идеале, если дети отправлены в лагерь), взрослым, в первую очередь мужчинам, мне кажется, возвращаться можно.
Вячеслав Гладков, глава региона
Грайворон долгое время находился под ударами ВСУ. Горокруг продолжает появляться в ежедневной сводке обстрелов. Только за минувший день в муниципалитете начитали восемь прилётов: семь — в Замостье, один — в Дроновке. Обошлось без пострадавших и разрушений.