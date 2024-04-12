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Published Сегодня, 16:47

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Гладков ответил, можно ли возвращаться в белгородский Грайворон

Возвращаться ли в находившийся долгое время под атаками Грайворон? Отвечает Гладков

12 апреля 2024, 16:47
Фото: 1MI

Гладков ответил, можно ли возвращаться в белгородский Грайворон

Всё чаще звучат вопросы от жителей столицы приграничного горокруга о том, когда можно будет вернуться домой. Губернатор считает, что взрослым, особенно мужчинам, уже можно строить такие планы.

В Сети не раз появлялись вопросы о том, когда можно будет вернуться в Грайворон. Затронули эту тему и во время прямого эфира с губернатором 12 апреля.

С моей точки зрения, уже можно думать об этом. Тем, кто готов (в идеале, если дети отправлены в лагерь), взрослым, в первую очередь мужчинам, мне кажется, возвращаться можно.
Вячеслав Гладков, глава региона

Грайворон долгое время находился под ударами ВСУ. Горокруг продолжает появляться в ежедневной сводке обстрелов. Только за минувший день в муниципалитете начитали восемь прилётов: семь — в Замостье, один — в Дроновке. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Шесть домов, пять МКД и экскаватор повреждены при атаках на Белгородскую область
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