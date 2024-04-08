Страшные итоги марта: во время обстрелов ВСУ за месяц погибли 28 белгородцев

За день погибли пять человек. В селе Никольское под Белгородом погибла семья, четыре человека — женщина, мужчина, их 17-летний сын и его бабушка. Снаряд ВСУ прилетел прямо в их дом. Ранее из-под завалов достали маленькую девочку. Её отправили в больницу. При спасении ребёнка в больницу с отравлением угарным газом также доставили мужчину.