Страшные итоги марта: во время обстрелов ВСУ за месяц погибли 28 белгородцев

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
За март в Белгородской области при обстрелах и атак ВСУ с помощью беспилотников погибло 28 мирных жителей. Информация о первых погибших в марте появилась 8-го числа.
Двое мужчин не выжили после атаки трёх дронов-камикадзе на Грайворонский округ на окраине села Рождественка. Согласно предварительной информации, это произошло около 15:20. Под удар попали три экскаватора и манипулятор. Белгородцы работали водителями.
Вечером этого же дня сбили ещё два беспилотника ВСУ самолётного типа на подлёте к Строителю.
Погиб боец территориальной самобороны Владимир Романов. Также ВСУ убили жителя Старой Наумовки. Его тело из-за обстрелов не могли вывезти четыре дня. В этот день ВСУ провели массированный обстрел Белгорода и приграничных районов. Пострадало здание мэрии Белгорода. Ракетная опасность над всем регионом объявили ещё ранним утром, отменили около шести вечера. А потом снова раздались взрывы.
Кроме того, количество людей, получивших ранения в ходе атаки ВСУ, выросло до 10 человек за день. Шестеро из них доставили в больницу.
Обстрел также начался рано утром. Восемь ракет из РСЗО «Вампир» сбили на подходе к городу. 14 марта погибли два мирных жителя. Женщина и мужчина. Оба в этот момент находились за рулём свих автомобилей.
Рядом с транспортным средством белгородца разорвался снаряд. Он погиб на месте. Как стало известно позднее, он работал в налоговой службе. Ему было 48 лет.
Рядом с автомобилем женщины, Ларисы Халяпиной, также разорвался один из снарядов, машину выбросило с трассы в кювет. Белгородка скончалась на месте из-за полученных ею травм.
Из-за произошедшего губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков настоятельно порекомендовал белгородцам временно отказаться от поездок на личном транспорте ради сохранения собственной жизни и здоровья.
За день под огонь попали 11 муниципалитетов региона.
Это был уже четвёртый по счёту день непрекращающихся массированных обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ. 15 марта количество погибших составило три человека.
Погиб мужчина, который в момент прилёта в один из магазинов находился там на работе. Он скончался от множественных осколочных ранений брюшной полости. Медикам не удалось спасти жизнь белгородца.
Далее — ещё один член территориальной самообороны умер от тяжёлых ранений. Его убили в Грайвороне во время утреннего дежурства на улице. Как отзывались о нём, мужчина не раз вывозил мирных жителей из-под обстрелов и обеспечивал их безопасность.
Погиб ещё один мужчина. Медики много часов боролись за его жизнь, но он умер из-за ранений в ночь на 16 марта.
В восемь утра объявили ракетную опасность. Позже раздалась серия громких взрывов. И снова «Вампиры». Система ПВО сбила семь снарядов. В обед — ещё 10.
Примерно в пять часов вечера на областью сбили пять снарядов из РСЗО «Вампир». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
За день — двое погибших. Мужчина и женщина. Белгородец управлял грузовиком, когда рядом с авто взорвался снаряд, водитель погиб на месте. В результате происшествия грузовик врезался в автобус. Пассажиры не пострадали.
В районе «Сити Молла» погибла женщина. Она и её сын отправились к гаражному комплексу, чтобы покормить собак. Мать погибла. Её ребёнок остался жив, но получил осколочные ранения головы, груди и плеча.
В этот день погибла девушка 16 лет, Александра Попова. Как стало известно позже, она училась в гимназии в гимназии №5. В момент прилёта в жилой дом она находилась внутри. Пострадал и её отец.
Также погиб мужчина. Он находился на парковке, когда рядом взорвался снаряд после прямого прилёта. Он умер на месте. Емй был 71 год.
За день погибли пять человек. В селе Никольское под Белгородом погибла семья, четыре человека — женщина, мужчина, их 17-летний сын и его бабушка. Снаряд ВСУ прилетел прямо в их дом. Ранее из-под завалов достали маленькую девочку. Её отправили в больницу. При спасении ребёнка в больницу с отравлением угарным газом также доставили мужчину.
18 марта погиб ещё один мужчина. В Грайворонском ГО в селе Горьковское. Он работал на Бессоновском мясокомбинате. Его ранило ещё 15 марта. Скончался в больнице.
В этот день погиб пожилой мужчина в следствие прямого прилёта. Его в этот момент вывозили из Козинки.
В этот день во время обстрела ВСУ от полученных при взрыве травмах умер муж бывшего главного редактора ИА «Бел.Ру» Валерий Кошель. Его жена, Ирина Кошель, на данный момент состоит в должности начальника управления по связям с общественностью и СМИ департамента информационной политики БелГУ.
Ещё два белгородца погибли при обстрелах Грайворонского горокруга. Вероятно также, что 20 марта из-под завалов пищеблока достали тело женщины.
Погибла женщина. В момент происшествия, утром, она выгуливала собак. Одна из них также погибла. Вторая выжила.
В ходе прямого прилёта на улице Шаландина в жилой многоквартирный дом обвалилось три балкона. В момент атаки ВСУ в одной из квартир находились мужчина и женщина. Белгородец погиб на месте, его жена получила ранения.
Также под атаку ночью попали Чернянский район и Старооскольский округ. В первом также погиб мужчина.
Снова от полученных при обстреле травм скончался мужчина. 29 марта в многоквартирный дом на улице Щорса в Белгороде врезался беспилотник. Он пробил одно из окон на четвёртом этаже. Белгородец погиб на месте. Ещё два человека получили ранения.
Под обстрел попало село Дунайки. На улице в этот момент находилась женщина. Скончалась на месте.