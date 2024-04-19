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Published Сегодня, 07:19

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Скорая помощь

Получат ли белгородские медики допвыплаты за работу в опасных условиях?

19 апреля 2024, 07:19
Фото: 1MI
Скорая помощь

Белгородцы требуют назначить медикам выплаты за работу в опасных зонах

Вопрос подняли местные жители под постом губернатора. Также тема обсуждалась во время прямой линии Вячеслава Гладкова.

К властям обратилась местная жительница со следующим вопросом: «Почему в больницах Белгорода нет дополнительных плат за то, что медики находятся в зоне риска?»

На обращение женщины ответил глава областного минздрава Андрей Иконников. Он сообщил, что, действительно, в настоящий момент таких выплат в регионе не предусмотрено. И добавил, что для реализации этой меры требуются очень значительные средства. Источник финансирования для введения данной меры пока не найден.

Аналогичную тему подняли и во время прямой линии губернатора 18 апреля. Медработники рассказали, что нормативы предполагают специальные выплаты для медиков, которые оказывают помощь участникам СВО.

«Почему, когда мы обслуживаем раненых, находясь на смене в районе, не получаем выплат, ведь мы работаем на скорой не с другой организацией. Нам утверждают, что это подработка», — сообщили медики.

Вячеслав Гладков сообщил, что уже начал разбираться в этой ситуации.

Есть федеральные требования, они исполняются. Да, не честно, когда вы выезжаете на помощь, работая в Белгороде, едете в Шебекино и Грайворон, вы не получаете за это выплат. Будем обращаться в Министерство здравоохранения.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Белгородская область#Медицина#Врачи#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков
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