Получат ли белгородские медики допвыплаты за работу в опасных условиях?

На обращение женщины ответил глава областного минздрава Андрей Иконников. Он сообщил, что, действительно, в настоящий момент таких выплат в регионе не предусмотрено. И добавил, что для реализации этой меры требуются очень значительные средства. Источник финансирования для введения данной меры пока не найден.