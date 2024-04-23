Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Мишустин рассказал подробности о помощи пострадавшим белгородцам и бизнесу

Мишустин поручил довести выплаты пострадавшим белгородцам «быстро и без проволочек»

23 апреля 2024, 14:24
Фото: 1MI

Мишустин рассказал подробности о помощи пострадавшим белгородцам и бизнесу

Белгородская область дополнительно получит свыше 2 млрд рублей на поддержку граждан, предпринимателей и промышленных предприятий. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Средства на помощь Белгородской области направят из резервного фонда кабмина. Из них 800 млн рублей уйдёт на оказание мер поддержки белгородцам, которые вынужденно покинули свои дома. Жители региона получат единовременную выплату, а также помощь в связи с частичной или полной утратой имущества.

Ещё 987 млн рублей пойдёт на реконструкцию и модернизацию промышленных объектов, а 264 млн рублей — на выплаты работникам предприятий МСП в сфере потребрынка и ИП.

Михаил Мишустин попросил, чтобы ведомства, которые отвечают за выделение денег, сделали всё необходимое, чтобы компании и люди получили помощь «без проволочек и быстро».

Также председатель правительства сообщил, что всего в 2024 году региону будет выделено 6 млрд рублей.

Ранее о финансовой помощи региону рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона сообщил, что белгородцы смогут получить выплаты в 10, 50 и 100 тыс. рублей. Подробнее о мерах поддержки — в нашем материале.

Стало известно, сколько денег получат пострадавшие от обстрелов белгородцы и бизнес
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, сколько денег получат пострадавшие от обстрелов белгородцы и бизнесПомощь белгородским жителям и бизнесу: на что правительство выделило 2 млрд рублей?Вячеслав Гладков рассказал о льготных кредитах для белгородского бизнеса под 1%
#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Бизнес#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#Михаил мишустин#СВО#Меры поддержки
Подпишитесь
Вторая атака ВСУ за вечер: в результате взрыва под Белгородом загорелся автомобиль
Сегодня, 17:36
«Эффект уже виден». Полковник Алёхин — о работе ВС РФ у границ Белгородской области
Сегодня, 13:59
Стали известны подробности о заболевших белгородских детях в Смоленске
Сегодня, 12:12
Один в Старом Осколе, другая не в РФ. Куда разъехались свидетели по делу Сергиенко?
Сегодня, 13:21
Муниципальным служащим Белгорода подняли ежеквартальную премию из-за обстановки
Сегодня, 14:30
"