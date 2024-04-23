Мишустин поручил довести выплаты пострадавшим белгородцам «быстро и без проволочек»

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Средства на помощь Белгородской области направят из резервного фонда кабмина. Из них 800 млн рублей уйдёт на оказание мер поддержки белгородцам, которые вынужденно покинули свои дома. Жители региона получат единовременную выплату, а также помощь в связи с частичной или полной утратой имущества.
Ещё 987 млн рублей пойдёт на реконструкцию и модернизацию промышленных объектов, а 264 млн рублей — на выплаты работникам предприятий МСП в сфере потребрынка и ИП.
Михаил Мишустин попросил, чтобы ведомства, которые отвечают за выделение денег, сделали всё необходимое, чтобы компании и люди получили помощь «без проволочек и быстро».
Также председатель правительства сообщил, что всего в 2024 году региону будет выделено 6 млрд рублей.
Ранее о финансовой помощи региону рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона сообщил, что белгородцы смогут получить выплаты в 10, 50 и 100 тыс. рублей. Подробнее о мерах поддержки — в нашем материале.