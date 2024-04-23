Мишустин поручил довести выплаты пострадавшим белгородцам «быстро и без проволочек»

Средства на помощь Белгородской области направят из резервного фонда кабмина. Из них 800 млн рублей уйдёт на оказание мер поддержки белгородцам, которые вынужденно покинули свои дома. Жители региона получат единовременную выплату, а также помощь в связи с частичной или полной утратой имущества.