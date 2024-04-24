Выплаты бизнесу в Белгородской области: кто и на что может рассчитывать

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
19 апреля председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Белгородской области более 2 млрд рублей. Около 1,2 млрд направят на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также промышленных предприятий, которые пострадали в результате обстрелов со стороны Украины.
Данная мера поддержки направлена на предпринимателей, которые, несмотря на сложную обстановку в первом квартале текущего года, сохранили персонал и несли затраты на оплату его труда.
Предварительно власти провели ряд встреч с предпринимателями, где были обсуждены вопросы и проблемы, которые сегодня беспокоят бизнес. В итоге данную меру поддержки распространят на предпринимателей в сфере потребительского рынка, которые осуществляют свою деятельность на территории Грайворонского, Шебекинского округов, Белгорода и Белгородского района. При этом мера будет распространяться на бизнес, который работает в рамках определённых видов деятельности. Перечень ОКВЭДов (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) власти определили ранее. Список будет опубликован после утверждения нормативно-правового акта.
Он будет рассчитываться исходя из трёхмесячного периода, из минимального размера оплаты труда и количества работников, которые были в штате на 31 декабря 2023 года. К примеру, если предприятие имело в штате на конец прошлого года 10 человек, данные умножаем на минимальный размера оплаты труда (19 242 рубля) и на трёхмесячный период, то предприниматель получит около 600 тысяч рублей поддержки.
Данная мера поддержки будет осуществляться в электронном виде в системе «Электронный бюджет». Преимущества — отсутствует необходимость контакта с сотрудником, ускорение обработки информации и возможность подать заявку и пакет документов с любого рабочего места, где есть интернет.
Заявки можно будет подавать «волнами» — каждые 10 дней. Поэтому предприниматели, которые не успевают подготовить пакет документов к началу подачи заявок, смогут это сделать в следующей «волне».
Координация данной работы возложена на министерство экономического развития и промышленности Белгородской области.
Сведения будут опубликованы в СМИ, на сайте регионального министерства экономического развития и промышленности области. Также предприниматели, которые подпадают под выплату, в личном кабинете получат всю информацию.
Как отметил Гусев, данная мера поддержки белгородским предприятиям, которые пострадали от обстрелов ВСУ, уже известна. Перечень организаций есть в министерстве. В рамках работы адресно каждое предприятие, которое понесло ущерб свыше 100 млн рублей, получит всю необходимую информацию и алгоритм дальнейшей работы по дополнительным мерам поддержки.
Напомним, выделенные средства из резервного фонда правительства в виде дотации для бюджета Белгородской области будут использованы том числе для поддержки жителей региона, которые вынуждены были покинуть своё постоянное место жительства. Так, на помощь грайворонцам, которые уехали из своих домов из-за непрекращающихся обстрелов, выделят 800 млн рублей.
Также эти средства направят на реконструкцию, модернизацию, расширение и приобретение производственных мощностей предприятий, пострадавших в промышленной сфере региона. Большую часть выделенных региону средств (987 млн рублей) выделят на восстановление повреждённых при обстрелах предприятий Шебекинского округа.
Информация об этом содержится в документе, опубликованном на правовом портале.