Выплаты бизнесу в Белгородской области: кто и на что может рассчитывать

Он будет рассчитываться исходя из трёхмесячного периода, из минимального размера оплаты труда и количества работников, которые были в штате на 31 декабря 2023 года. К примеру, если предприятие имело в штате на конец прошлого года 10 человек, данные умножаем на минимальный размера оплаты труда (19 242 рубля) и на трёхмесячный период, то предприниматель получит около 600 тысяч рублей поддержки.